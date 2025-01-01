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Киноафиша Фильмы Цилиндр Цитаты из фильма Цилиндр

Цитаты из фильма Цилиндр

Jerry Travers Обращаясь с девушкой или лошадью, просто надо дать природе идти своим чередом.
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Jerry Travers В любви и на войне все средства хороши, а это — революция!
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Dale Tremont Мэдж, ты не против, если я так напугаю твоего мужа, что он никогда больше не посмотрит на другую женщину?
Madge Hardwick Дэйл, никакой муж не боится так сильно, чтобы не смотреть.
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[говорит о лошади]
Dale Treemont Кто была его мать?
Jerry Travers Прошу прощения, мисс.
Dale Treemont Я спросил, кто была его мать?
Jerry Travers О, не знаю, мисс, ему было по х...
[Дейл хлопает люком, звук синхронизирован с тем, как Джерри говорит слово «dam»]
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Джерри Трэверс Ты боишься грома?
Дейл Тремонт О, нет. Это просто шум.
Джерри Трэверс Ты же знаешь, что такое гром, да?
Дейл Тремонт Конечно. Это что-то с воздухом связано.
Джерри Трэверс Нет, нет. Когда неуклюжая туча отсюда встречается с пушистой с той стороны, он надвигается на неё. Она удирает, а он гонится за ней. Она немного плачет — вот тебе и ливни. Он утешает её. Они искрятся — это молния. Они целуются — гром.
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Madge Hardwick Дорогая, когда ты так стара, как я, берёшь мужчин, каких найдёшь — если, конечно, найдёшь.
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Horace Hardwick Мистер Трэверс в беде. Он фактически сунул ногу прямо в осиное гнездо.
Bates Но осиные гнёзда растут на деревьях, сэр.
Horace Hardwick Неважно. Надо что-то делать.
Bates А если намазать её маслом, сэр?
Horace Hardwick Чёрт побери, дурак, нельзя девушку маслом намазывать!
Bates Моя сестра залезла в осиное гнездо, и мы намазали ЕЁ маслом, сэр!
Horace Hardwick Это неправильное лечение, надо было использовать грязь — неважно!
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Horace Hardwick Ты хочешь сказать, что эта девушка дала тебе пощёчину при всех просто так?
Jerry Travers Ну а ты что сделал бы? Билеты продавал?
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Дейл Тремонт Что это за странная сила у тебя над лошадьми?
Джерри Трэверс [думает] Лошадиные силы.
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[Он читает телеграмму]
Alberto Beddini «Иди вперёд. точка. Хватит быть лохом. точка. Можешь даже привести Альберто. точка. Мой муж остановится в вашем отеле. точка. Когда начинаешь? точка.» Не понимаю, кто это написал.
Dale Tremont Похоже на Гертруду Стайн.
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Jerry Travers Могу я вас спасти?
Dale Tremont Нет, спасибо. Я предпочитаю оставаться в беде.
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Alberto Beddini А вы, миссис Адам, что бы надели?
Dale Tremont Инжировые листочки!
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Dale Tremont Я всё ещё чувствую себя немного виноватым, находясь здесь с тобой, пока Альберто ищет нас.
Jerry Travers Да ну! Поедим, выпьем и повеселимся, ведь завтра нам придётся с ним встретиться.
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Alberto Beddini Никогда больше я не позволю ЖЕНЩИНАМ носить мои платья!
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Dale Tremont Как я могла когда-нибудь влюбиться в такого, как ты!
[Дейл шлепает Джерри, затем уходит]
Jerry Travers Она меня любит.
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Madge Hardwick Знаешь, пока ты остаёшься старой девой, ты будешь целью для каждого гулящего мужика. Тебе бы уже завести собственного мужа.
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Дейл Тремонт Я спустился с этажа ниже, где пытался немного поспать!
Джерри Трэверс Ой, извините! Я не подумал, что мешаю. Видите ли, иногда меня неожиданно начинает... заносить танцем.
Дейл Тремонт Похоже, это какой-то недуг.
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Horace Hardwick Какой самолёт?
Jerry Travers С крыльями!
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Alberto Beddini Ты в этом замешан. Ты с ним заодно!
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Bates [Джерри] Разрешите представиться, сэр. Мы — Бейтсы.
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Bates Так проходит слава мира. «Так проходит слава мира.»
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Jerry Travers Кажется, у меня начинается припадок. Есть только одно, что может меня остановить.
Dale Tremont Ну-ка, скажи, что же это!
Jerry Travers Медсестры всегда обнимают меня.
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Horace Hardwick Ты знаешь, какие бывают жёны.
Jerry Travers Нет, не знаю. Какие?
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Alberto Beddini Я обещал своим платьям, что увезу их в Венецию, и что ты будешь в них!
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Jerry Travers [понимая, почему Дейл вел себя так странно] Она всё это время принимала меня за тебя.
Madge Hardwick Ну, неудивительно, что она сказала, что он интересный.
Horace Hardwick Да, неудивительно... Мне это не нравится!
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Jerry Travers [поёт] Небеса, я на небесах. И заботы, что были со мной всю неделю, словно удачная полоса игрока, исчезают, когда мы вместе танцуем, прижавшись щёчками.
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Jerry Travers [поёт] Я выхожу, дорогая, вдохнуть воздух, пропитанный истинным шиком. Надеюсь, ты простишь мне пыль, когда я нажму на газ. Ведь я там, снимаю цилиндр, взъерошиваю белый галстук и танцую в фраке.
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Jerry Travers [поёт] Надеваю цилиндр, завязываю белый галстук, стряхиваю хвосты.
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Jerry Travers [поёт] Я застёгиваю рубашку, вставляю запонки, полирую ногти.
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Jerry Travers [поёт] Рай, я в раю. И сердце бьётся так, что едва ли могу говорить. И кажется, я нахожу счастье, что ищу, когда мы вместе, танцуем щёка к щеке.
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Horace Hardwick Сам я жертва коварной женщины. Её зовут Вайолет. По-французски это называется пассада.
Jerry Travers Понимаю. Маленькие кораблики, что мимо проплывают ночью.
Horace Hardwick Я встретил её в вольере с птицами в зоопарке. Она была очень милой. Казалась испуганной.
Jerry Travers В вольере с птицами?
Horace Hardwick Да. Да. Видишь ли, она жила очень защищённо. Особенно её пугали аисты.
[Аисты — эвфемизм для доставки младенцев]
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Jerry Travers [поёт] Танцуй со мной! Я хочу обнять тебя. Очарование твоё унесёт меня в рай. Я в раю. И сердце бьётся так, что едва могу говорить. И кажется, я нахожу счастье, что ищу, когда мы вместе, танцуя щёчка к щёчке.
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Bates Мы — Бейтсы.
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Dale Tremont Я ненавижу мужчин! Ненавижу тебя! Ненавижу всех мужчин!
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Alberto Beddini Ну что ж, почему бы не встретиться с музыкантами прямо сейчас?
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Horace Hardwick [выходит из укрытия] Вот! Видишь? Я был прав! Из всех этих хитрожопых, наглых созданий, пытающихся прикинуться, что они тебя в Париже встретили! Ты понимаешь, что она нарочно пытается тебя поймать? Ну и что ты теперь собираешься с этим делать?
Jerry Travers [непринуждённо] Жениться на ней.
Horace Hardwick [взвинченно] Джерри! Не время сейчас шутить!
Jerry Travers Ну тогда пошути. Я сейчас спущусь и попрошу её выйти за меня замуж.
Horace Hardwick [запинаясь] Д-Джерри! Пожалуйста, подожди! С-с-сейчас-сейчас-сейчас, прежде чем ты выведешь себя на полную посмешище, обещай мне, что не будешь её просить, пока я не узнаю от Мэдж побольше о её прошлом.
Jerry Travers Ладно, ты узнаешь всё о её прошлом, а я спущусь и запланирую её будущее.
Horace Hardwick Э-э, помни, это обещание!
Jerry Travers [уходя] Ладно, обещаю!
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Horace Hardwick [Джерри допрашивают, почему Дейл внезапно дала ему пощёчину в вестибюле] Ты точно не позволял себе с ней в парке?
Jerry Travers Точно. Если бы я с ней где-то не сдержался, я бы это запомнил.
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Jerry Travers [поёт] Разве не прелестный день, чтоб попасть под дождь? Ты шёл своей дорогой, а теперь остался здесь. Как раз когда собирался уйти, оставив меня в море бед. Облака прорвались, прорвались, и, о, какая удача для меня.
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Jerry Travers [поёт] О, я люблю ходить на рыбалку, на реку или в ручей. Но не доставляет мне такого удовольствия, как танец лицом к лицу.
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Jerry Travers [поёт] Я вольный птиц, и открыт для всего необычного.
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Jerry Travers [поёт] Пусть дождь барабанит. Но не важно, если небо серо. Пока я с тобой, день прекрасен.
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Jerry Travers [поёт] Погода пугает. Гром и молнии, кажется, творят своё. Но для меня это прекрасный день.
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Jerry Travers [поёт] О, как я люблю взбираться на гору и достигать её вершины. Но это не приносит мне и половины того восторга, что танец лицом к лицу.
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