Джерри ТрэверсНет, нет. Когда неуклюжая туча отсюда встречается с пушистой с той стороны, он надвигается на неё. Она удирает, а он гонится за ней. Она немного плачет — вот тебе и ливни. Он утешает её. Они искрятся — это молния. Они целуются — гром.
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Madge HardwickДорогая, когда ты так стара, как я, берёшь мужчин, каких найдёшь — если, конечно, найдёшь.
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Horace HardwickМистер Трэверс в беде. Он фактически сунул ногу прямо в осиное гнездо.
BatesНо осиные гнёзда растут на деревьях, сэр.
Horace HardwickНеважно. Надо что-то делать.
BatesА если намазать её маслом, сэр?
Horace HardwickЧёрт побери, дурак, нельзя девушку маслом намазывать!
BatesМоя сестра залезла в осиное гнездо, и мы намазали ЕЁ маслом, сэр!
Horace HardwickЭто неправильное лечение, надо было использовать грязь — неважно!
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Horace HardwickТы хочешь сказать, что эта девушка дала тебе пощёчину при всех просто так?
Alberto BeddiniЯ обещал своим платьям, что увезу их в Венецию, и что ты будешь в них!
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Jerry Travers[понимая, почему Дейл вел себя так странно]Она всё это время принимала меня за тебя.
Madge HardwickНу, неудивительно, что она сказала, что он интересный.
Horace HardwickДа, неудивительно... Мне это не нравится!
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Jerry Travers[поёт]Небеса, я на небесах. И заботы, что были со мной всю неделю, словно удачная полоса игрока, исчезают, когда мы вместе танцуем, прижавшись щёчками.
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Jerry Travers[поёт]Я выхожу, дорогая, вдохнуть воздух, пропитанный истинным шиком. Надеюсь, ты простишь мне пыль, когда я нажму на газ. Ведь я там, снимаю цилиндр, взъерошиваю белый галстук и танцую в фраке.
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Jerry Travers[поёт]Надеваю цилиндр, завязываю белый галстук, стряхиваю хвосты.
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Jerry Travers[поёт]Я застёгиваю рубашку, вставляю запонки, полирую ногти.
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Jerry Travers[поёт]Рай, я в раю. И сердце бьётся так, что едва ли могу говорить. И кажется, я нахожу счастье, что ищу, когда мы вместе, танцуем щёка к щеке.
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Horace HardwickСам я жертва коварной женщины. Её зовут Вайолет. По-французски это называется пассада.
Jerry TraversПонимаю. Маленькие кораблики, что мимо проплывают ночью.
Horace HardwickЯ встретил её в вольере с птицами в зоопарке. Она была очень милой. Казалась испуганной.
Horace HardwickДа. Да. Видишь ли, она жила очень защищённо. Особенно её пугали аисты.
[Аисты — эвфемизм для доставки младенцев]
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Jerry Travers[поёт]Танцуй со мной! Я хочу обнять тебя. Очарование твоё унесёт меня в рай. Я в раю. И сердце бьётся так, что едва могу говорить. И кажется, я нахожу счастье, что ищу, когда мы вместе, танцуя щёчка к щёчке.
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BatesМы — Бейтсы.
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Dale TremontЯ ненавижу мужчин! Ненавижу тебя! Ненавижу всех мужчин!
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Alberto BeddiniНу что ж, почему бы не встретиться с музыкантами прямо сейчас?
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Horace Hardwick[выходит из укрытия]Вот! Видишь? Я был прав! Из всех этих хитрожопых, наглых созданий, пытающихся прикинуться, что они тебя в Париже встретили! Ты понимаешь, что она нарочно пытается тебя поймать? Ну и что ты теперь собираешься с этим делать?
Horace Hardwick[взвинченно]Джерри! Не время сейчас шутить!
Jerry TraversНу тогда пошути. Я сейчас спущусь и попрошу её выйти за меня замуж.
Horace Hardwick[запинаясь]Д-Джерри! Пожалуйста, подожди! С-с-сейчас-сейчас-сейчас, прежде чем ты выведешь себя на полную посмешище, обещай мне, что не будешь её просить, пока я не узнаю от Мэдж побольше о её прошлом.
Jerry TraversЛадно, ты узнаешь всё о её прошлом, а я спущусь и запланирую её будущее.
Horace Hardwick[Джерри допрашивают, почему Дейл внезапно дала ему пощёчину в вестибюле]Ты точно не позволял себе с ней в парке?
Jerry TraversТочно. Если бы я с ней где-то не сдержался, я бы это запомнил.
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Jerry Travers[поёт]Разве не прелестный день, чтоб попасть под дождь? Ты шёл своей дорогой, а теперь остался здесь. Как раз когда собирался уйти, оставив меня в море бед. Облака прорвались, прорвались, и, о, какая удача для меня.
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Jerry Travers[поёт]О, я люблю ходить на рыбалку, на реку или в ручей. Но не доставляет мне такого удовольствия, как танец лицом к лицу.
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Jerry Travers[поёт]Я вольный птиц, и открыт для всего необычного.
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Jerry Travers[поёт]Пусть дождь барабанит. Но не важно, если небо серо. Пока я с тобой, день прекрасен.
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Jerry Travers[поёт]Погода пугает. Гром и молнии, кажется, творят своё. Но для меня это прекрасный день.
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Jerry Travers[поёт]О, как я люблю взбираться на гору и достигать её вершины. Но это не приносит мне и половины того восторга, что танец лицом к лицу.