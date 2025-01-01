Horace Hardwick [выходит из укрытия] Вот! Видишь? Я был прав! Из всех этих хитрожопых, наглых созданий, пытающихся прикинуться, что они тебя в Париже встретили! Ты понимаешь, что она нарочно пытается тебя поймать? Ну и что ты теперь собираешься с этим делать?

Jerry Travers [непринуждённо] Жениться на ней.

Horace Hardwick [взвинченно] Джерри! Не время сейчас шутить!

Jerry Travers Ну тогда пошути. Я сейчас спущусь и попрошу её выйти за меня замуж.

Horace Hardwick [запинаясь] Д-Джерри! Пожалуйста, подожди! С-с-сейчас-сейчас-сейчас, прежде чем ты выведешь себя на полную посмешище, обещай мне, что не будешь её просить, пока я не узнаю от Мэдж побольше о её прошлом.

Jerry Travers Ладно, ты узнаешь всё о её прошлом, а я спущусь и запланирую её будущее.