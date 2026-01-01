Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Как Иван в сказку попал»
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Фильмы в прокате в Кольцово
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Хитрый койот
Мультяшный Койот подает в суд на корпорацию "Акме", что выливается в ожесточенное юридическое разбирательство
боевик, приключения, анимация
2026, США
8.0
Билеты
Охота на императора
Историческая мелодрама, действие которой разворачивается в захваченной Наполеоном Москве
исторический
2026, Россия
0.0
Билеты
Последний богатырь. Колобок
Сказочные приключения буханки хлеба, пекаря и очаровательной колдуньи
семейный, фэнтези
2026, Россия
1.0
Билеты
Надежда
В южнокорейской деревне появляется загадочный монстр, по следу которого идут полицейские и охотники
боевик, ужасы, детектив
2026, Южная Корея
7.0
Билеты
Параметры
Дата
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Формат сеанса
2D
Жанр
анимация
боевик
детектив
детский
исторический
комедия
мелодрама
приключения
семейный
ужасы
фэнтези
Стоимость билетов
200-500₽
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