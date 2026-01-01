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Фильмы в прокате в Кольцово

Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Хитрый койот
Хитрый койот Мультяшный Койот подает в суд на корпорацию "Акме", что выливается в ожесточенное юридическое разбирательство
боевик, приключения, анимация 2026, США
8.0
Билеты
Охота на императора
Охота на императора Историческая мелодрама, действие которой разворачивается в захваченной Наполеоном Москве
исторический 2026, Россия
0.0
Билеты
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок Сказочные приключения буханки хлеба, пекаря и очаровательной колдуньи
семейный, фэнтези 2026, Россия
1.0
Билеты
Надежда
Надежда В южнокорейской деревне появляется загадочный монстр, по следу которого идут полицейские и охотники
боевик, ужасы, детектив 2026, Южная Корея
7.0
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Громоздкое мусорное ведро на 20 л. из-под мойки убрал: его замена почти не занимает места в доме
99% хозяек ошибаются: как правильно сушить бельё, чтобы не было складок и утюг доставать не приходилось
С приходом осени пью египетский чай с Ozon и ложкой доедаю заварку: пара чашек «уносят» на пляжи Красного моря
На Netflix уже давно вышел «один из лучших вестернов»: всего 7 серий с вайбом «Великолепной семерки» и оценкой 8.2
5 мини-сериалов HBO впечатляют не меньше «Игры престолов», а смотрятся быстрее: у №1 и 5 оценки даже выше
Самая неудобная книга о Достоевском добралась до кино: поклонники писателя точно будут в ярости
Влюбилась всем сердцем в эти 3 сериала НТВ 2026 года — и все из-за главных героев: Паламарчук, Васильев, Жарков не подвели
5 сериалов на замену «Остаться в живых» про суровое выживание на острове — у каждого рейтинг не меньше 7,3 баллов
Тут не только «Невский» и «Первый отдел»: НТВ устроил большую волну продлений — 12 знакомых сериалов снова с нами в 2026
Не пожалела, что глянула 3 детектива, пока жду «Невский-8»: все отличные, а в №1 – Брагин из «Первого отдела»
Если бы «Ивана Васильевича» сняли в 2026-м: выбрали подходящих актеров на роли Шурика, Милославского и других героев (фото)
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