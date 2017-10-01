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Заложники Заложники
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Заложники 2017 / Россия / Грузия / Польша
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Заложники»

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Конец ноября 1983-го года, Грузия. Пресса (как местная, так и всесоюзная) захлебывается гневом праведным: «Несколько негодяев, не хотевших жить в этой стране…», «Талант – еще не есть вседозволенность…», «Советская Родина дала им всё, чем отплатили они трудовому народу?»… Та же риторика бурлит на собраниях, где возмущенная общественность «осуждает и требует взыскать по всей строгости»… И только на кухнях об этом,…

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alex 1 октября 2017, 00:18
Оценка
смотреть всё же стоит.
фильм о живых людях.
всё
[Yes]
смотреть стоит.
музыка, актёры,- всё понравилось. и актёр, похожий на Кахи Кавсадзе(на приём к доктору его "по блату" водили), если это был он, то очень порадовала встреча с ним на экране!
[Yes]
жалко, что не оригинальная озвучка. интересно было бы услышать, когда русский язык использовался в повседневной жизни, надеюсь, не только при зачитывании приговора.
первую половину фильма удивляло, что у каждого вновь появляющегося человека в кадре реплики только о побеге в Турцию, типа мания. закралась даже мысль, что автор хочет мне донести мысль о том, что каждый житель советской Грузии и даже всей большой страны тревожно мечтал о чём-то подобном,- а я-то знаю, что дело было и вовсе не так![heart]
Но вот потом таак по-человечески показали воплощение плана побега и жизнь после.[heart]
короче, смотреть стоит.
1 октября 2017, 00:18 Ответить
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