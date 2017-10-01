Наша рецензия

Конец ноября 1983-го года, Грузия. Пресса (как местная, так и всесоюзная) захлебывается гневом праведным: «Несколько негодяев, не хотевших жить в этой стране…», «Талант – еще не есть вседозволенность…», «Советская Родина дала им всё, чем отплатили они трудовому народу?»… Та же риторика бурлит на собраниях, где возмущенная общественность «осуждает и требует взыскать по всей строгости»… И только на кухнях об этом,…