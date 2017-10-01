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Заложники - трейлер
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Заложники. Трейлер

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Дата публикации: 9 августа 2017
Заложники – Начало 80-х. Советская Грузия. Всего несколько лет до распада Советского Союза.  Молодые люди из уважаемых грузинских семей ищут себя в условиях закрытой системы. Музыка Beatles, джинсы, американские сигареты, положение в обществе, гарантированное  будущее... У них, казалось, было все, кроме одного - свободы. Цена этой свободы окажется слишком высока… Подлинная история о событиях 1983 года, когда шесть парней и одна девушка пытались угнать самолет с целью побега из СССР. 
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alex 1 октября 2017, 00:18
Оценка
смотреть всё же стоит.
фильм о живых людях.
всё
[Yes]
смотреть стоит.
музыка, актёры,- всё понравилось. и актёр, похожий на Кахи Кавсадзе(на приём к доктору его "по блату" водили), если это был он, то очень порадовала встреча с ним на экране!
[Yes]
жалко, что не оригинальная озвучка. интересно было бы услышать, когда русский язык использовался в повседневной жизни, надеюсь, не только при зачитывании приговора.
первую половину фильма удивляло, что у каждого вновь появляющегося человека в кадре реплики только о побеге в Турцию, типа мания. закралась даже мысль, что автор хочет мне донести мысль о том, что каждый житель советской Грузии и даже всей большой страны тревожно мечтал о чём-то подобном,- а я-то знаю, что дело было и вовсе не так![heart]
Но вот потом таак по-человечески показали воплощение плана побега и жизнь после.[heart]
короче, смотреть стоит.
1 октября 2017, 00:18 Ответить
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6.6 Заложники
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