Длинные светлые дни, 2013

1992 год — первый год после установления независимости в Грузии. Главные героини фильма — быстро взрослеющие четырнадцатилетние Натия и Эка — школьные подруги, которые хотели бы по-прежнему оставться как в детстве веселыми и беззаботными. Но реалии безвременья дают себя знать и судьба приподносит юным героиням не только подарки. На красавицу Натию, влюбленную в симпатичного Ладо, обращает внимание соседский парень Котэ, который решает поступить по правилам гор: украсть невесту. Тогда для Натии начинается новая жизнь.