Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Длинные светлые дни Длинные светлые дни
Киноафиша Фильмы Длинные светлые дни
Grzeli nateli dgeebi

Длинные светлые дни, 2013

2013 / Грузия / Германия / Франция
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

1992 год — первый год после установления независимости в Грузии.  Главные героини фильма — быстро взрослеющие четырнадцатилетние Натия и Эка — школьные подруги, которые хотели бы по-прежнему оставться как в детстве веселыми и беззаботными. Но реалии безвременья дают себя знать и судьба приподносит юным героиням не только подарки. На красавицу Натию, влюбленную в симпатичного Ладо, обращает внимание соседский парень Котэ, который решает поступить по правилам гор: украсть невесту. Тогда для Натии начинается новая жизнь.

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 10 февраля 2013
Возраст 12+
Режиссер
Нана Эквтимишвили
В ролях
Лика Баблуани
Мариам Бокерия
Зураб Гогаладзе
Дата Закареишвили
Ана Нижарадзе
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Длинные светлые дни 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Приложение киноафиши