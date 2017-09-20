«Заложники»: Рецензия Киноафиши

Мне бы в небо

Конец ноября 1983-го года, Грузия. Пресса (как местная, так и всесоюзная) захлебывается гневом праведным: «Несколько негодяев, не хотевших жить в этой стране…», «Талант – еще не есть вседозволенность…», «Советская Родина дала им всё, чем отплатили они трудовому народу?»… Та же риторика бурлит на собраниях, где возмущенная общественность «осуждает и требует взыскать по всей строгости»… И только на кухнях об этом, как правило, говорят в полголоса. И не бичуют, а спрашивают: «Зачем? Почему?». А они и сами толком не могут сказать, зачем. Кажется, им просто захотелось уехать. Поэтому в 18-го ноября 1983-го года шестеро парней и девушка захватили самолет и попытались улететь в Турцию. Вот только советская Родина не пожелала выпустить неразумных детей своих из любящих и цепких материнских коготков…

Кадр из фильма Резо Гигинеишвили «Заложники»

В Грузии об этом теракте знают все. И отношение к нему, в общем, не однозначное. До распада СССР угонщиков официально осуждали, после – пытались превратить в борцов с советским режимом. Получалось, правда, не очень убедительно. Как бы то ни было, и в кино, и в театре, и в литературе этот случай уже использовали: сначала в тбилисском театре Свободы был поставлен спектакль «Поколение джинсов или Запоздалый реквием», потом вышел документальный фильм Зазы Русадзе «Бандиты», а в 2009-м появился роман Дато Турашвили «Поколение джинсов. Сбежать из СССР», ставший самой продаваемой книгой в Грузии за последние двадцать лет.

Кадр из фильма Резо Гигинеишвили «Заложники»

Что же касается «Заложников», то идея фильма появилась у Резо Гигинеишвили лет семь-восемь назад. Однако, как часто бывает с арт-проектами, путь от задумки до премьеры оказался тернист и долог. Выяснилось, что найти финансирование в данном случае не так уж и просто. В итоге, семье Гигинеишвили даже пришлось продать дом, чтобы фильм все-таки состоялся. И это при том, что Резо – известный и удачливый режиссер, за спиной которого несколько коммерческих хитов (так, например, сборы от фильма «Жара» превысили бюджет почти в 11 раз). Казалось бы, с такой фильмографией и репутацией финансовые проблемы исключены. Однако проект проекту рознь. И «Заложники» - мучительная и искренняя драма, снимаемая на грузинском языке, оптимизма спонсорам не внушала.

Кадр из фильма Резо Гигинеишвили «Заложники»

Дело в том, что и по содержанию, и по эстетике «Заложники» – это совершенно другой Резо Гигинеишвили. Он сделал жесткий и лаконичный фильм, фильм «не мальчика, но мужа». Здесь нет романтизации героев, нет патетики, мелодраматизма, нет «высокопарных словес» - но нет и осуждения, разоблачения и т.д. Перед нами жертвы, а не герои или преступники. Режиссер вообще старается избегать комментариев – отсюда сдержанная стилистическая манера, нечто вроде «подглядывания за жизнью», и борьба за «эффект присутствия». Может даже показаться, что Резо и оператор Влад Опельянц снимали «Заложников» максимально просто – но как обманчива такая простота! Как сложно ее добиться – и как сильно она шокирует.

Кадр из фильма Резо Гигинеишвили «Заложники»

Захват самолета, беспорядочная пальба, паника, кровь. Кажется, именно так подобные вещи и происходят: когда ты толком не понимаешь, что творится вокруг, когда невозможно разобрать, кто свой – кто чужой, кто плохой – кто хороший; но сидящий рядом с тобой уже весь в крови и, кажется, умирает… А ты тонешь в собственной беспомощности – и ничего не можешь поделать. И вот это-то ощущение фильм Резо Гигинеишвили передает очень точно. Хотя, конечно, киножурналисты правы, когда говорят, что мы не успеваем героев полюбить – да мы и лиц запомнить не успеваем (жених и невеста не в счет). Впрочем, это как раз следствие тех стилистических принципов и той манеры, которые режиссер взял за основу: «подглядывания за жизнью» волей неволей приводит к тому, что автор как бы отходит в сторону – отсюда ощутимая сухость и даже схематичность в подаче материала.

Кадр из фильма Резо Гигинеишвили «Заложники»

Тем не менее, авторский комментарий (точнее, отношение автора к происходящему) «прячется» уже в названии. Не нужно быть ста пядей во лбу, чтобы понять, что слово «заложники» имеет отношение не только к пассажирам того злополучного рейса. Речь в первую очередь о заложниках системы, которые и сами не поняли, что натворили. Кстати, многие жалуются, что, мол, мотивации персонажей не очень ясны. На мой скромный взгляд, это не так. И дело не в джинсах, сигаретах и кока-коле. Дело в юношеском максимализме. Их родителям тоже не многое нравилось – но они терпели. А дети не захотели терпеть. Они пошли в своем неприятии до конца и перевели его (простите уж за «казенщину») в активную фазу. Вот, собственно, и всё. Что было дальше, вы знаете.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 21 сентября 2017-го года

Расписание и покупка билетов на фильм «Заложники»