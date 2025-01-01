Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Клео от 5 до 7 Цитаты из фильма Клео от 5 до 7

Цитаты из фильма Клео от 5 до 7

[последние реплики]
[по-французски, с английскими субтитрами]
Флоренс, «Клео Виктуар» Почему?
Антуан Прости, что ухожу. Я хотел бы быть с тобой.
Флоренс, «Клео Виктуар» Ты есть. Кажется, мой страх ушёл. Кажется, я счастливa.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Florence, 'Cléo Victoire' Все меня балуют. Никто меня не любит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Florence, 'Cléo Victoire' [внутренний голос] Подожди, красивая бабочка. Безобразие — это своего рода смерть. Пока я красива, я живу даже больше, чем остальные.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Florence, 'Cléo Victoire' Ты когда-нибудь был влюблён?
Antoine Часто, но никогда так глубоко, как хотелось бы. Девочки просто любят, когда их любят. Они боятся отдаться, боятся что-то потерять. Любят наполовину. Их тела — игрушки, а не жизни. Поэтому я тоже останавливаюсь на полпути. Извини, что говорю всё это.
Florence, 'Cléo Victoire' Нет, ты прав.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Antoine Голота должна быть для всех, как лето.
Florence, 'Cléo Victoire' Что это значит?
Antoine Голота — это сама простота. Любовь, рождение, рассвет, солнце, пляж, всё это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Antoine Великие чувства полны тщеславия, а великие умы — глупости.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Florence, 'Cléo Victoire' Я боюсь всего — птиц, гроз, лифтов, уколов — и теперь этот огромный страх смерти...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Florence, 'Cléo Victoire' Он такой уродливый!
Plumitif (the lyricist) «Уродство — это красота. Красота — это уродство». Шекспир.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dorothée Когда ты смеёшься, я вспоминаю старые времена, наши прежние надежды, наши смехи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Antoine Похоже, ты чего-то ждёшь, а не кого-то.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Florence, 'Cléo Victoire' Меня зовут Флоренс. Меня зовут Клео, сокращённо от Клеопатра.
Antoine Какое имя! Флоренс. Навевает мысли об Италии, эпохе Возрождения, Боттичелли, розе. Клеопатра! Египет, Сфинкс, аспид, тигрица. Я предпочитаю Флоренс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Florence, 'Cléo Victoire' [внутренний голос] Моё неизменное кукольное лицо, эта нелепая шляпка. Я не вижу собственных страхов. Мне всегда кажется, что все смотрят на меня, а я смотрю только на себя. Это меня утомляет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Флоренс, «Клео Виктуар» Мне не дышится.
Анжель Займись немного спортом.
[Клео зажигает сигарету]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Florence, 'Cléo Victoire' Он эгоист.
Angèle Да, но все мужчины такие. Твой тоже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Antoine Обнажённость меня трогает. Стриптиз тоже трогателен и сексуален.
Florence, 'Cléo Victoire' Тогда ты часто тронут, да?
Antoine Не часто. Обнажённость — редкость.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dorothée Меня пугают страхи других людей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Florence, 'Cléo Victoire' Ты не против позировать?
Dorothée Нет, почему?
Florence, 'Cléo Victoire' Я бы чувствовала себя такой уязвимой, боялась, что найдут какой-то изъян.
Dorothée Ерунда! Моё тело делает меня счастливой, а не гордой. Они смотрят на нечто большее, чем я. На форму, на идею. Как будто меня там и нет. Как будто я сплю. И за это мне платят.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Флоренс, «Клео Виктуар» [внутренний голос] Мне всё идёт. Примерять вещи опьяняет меня!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Аньель Не говори о своей болезни. Мужчины это ненавидят.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Florence, 'Cléo Victoire' Я видела, как мужчина прокалывал себе руку. Меня от этого тошнило. Какой же день. Я словно не в себе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob, the Pianist Боб, пианист, Плюмитив (автор слов): [поёт] Он прекрасно играет на виолончели, Ты хорошо играешь на пианино, Но я играю с парнями в игры, И действительно даю им жару, Черно-белые ноты звучат, когда ты щёлкаешь клавишами,
Bob, the Pianist Боб, пианист, Плюмитив (автор слов), Флоренс, «Клео Виктуар»: Но все парни кричат от восторга, Когда я покачиваю бедрами, Когда я покачиваю бедрами,
Bob, the Pianist Боб, пианист, Плюмитив (автор слов): Он весело перебирает струны банджо, Ты — гений на флейте,
Bob, the Pianist Боб, пианист, Плюмитив (автор слов), Флоренс, «Клео Виктуар»: Но все мужчины просто стоят и пялятся, если я начинаю кокетничать...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Florence, 'Cléo Victoire' [поёт] Красота напрасна, Холод и голая, Как может тело моё мечтать, Без тебя, Без тебя...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Raoul, le projectionniste Моя кукла!
Dorothée Детка, кукла!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Florence, 'Cléo Victoire' Музыка!
[поёт]
Florence, 'Cléo Victoire' Моё драгоценное и капризное тело, Лазурь моих дерзких глаз, Моя манящая фигура — приманка, Которая никогда не обманет, Все мечтают вкусить, Вкус моих прекрасных губ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Florence, 'Cléo Victoire' Для меня нагота — это нескромность. Как ночь... и болезнь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Флоренс, «Клео Виктуар» У тебя всегда есть ответы. Забавно. У меня всегда вопросы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
La conductrice du taxi Можно включить радио?
Angèle Конечно.
Radio Announcer ...новый шампунь с виски для американских женщин. Виски оживляет волосы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Lover Я просто пришёл тебя поцеловать.
Florence, 'Cléo Victoire' Всегда спешишь. Время вышло, любовник.
The Lover Я думал, ты меня любишь. Мне больно видеть тебя так редко. Моя Клеопатра.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Боб, пианист «Девушка, которая врет»
[поёт]
Боб, пианист Я лгал тебе, дорогая, я знал, кто ты, Твой маскарад заставил меня улыбнуться, И твой банковский счёт меня заводил, Казанова лишь платил, А я, лжец, тебя соблазнил...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Florence, 'Cléo Victoire' Улицы должны носить имена живых людей. Улица Пиаф, бульвар Бардо, проспект Азнавура. Названия могут менять, когда они умирают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dorothée Что сказал Хосе?
Florence, 'Cléo Victoire' Он не знает. Я его почти не вижу.
Dorothée Разве ты с ним не разговариваешь в постели?
Florence, 'Cléo Victoire' Нет. Он редко у меня ночует. Очень занят.
Dorothée Я думала, он тебя обожает.
Florence, 'Cléo Victoire' Обожает.
Dorothée В любви можно всё рассказать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Angèle Мне прийти?
Florence, 'Cléo Victoire' Нет! Я хочу побыть одна.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Коринн Маршан
Corinne Marchand
Антуан Бурсейе
Antoine Bourseiller
Серж Корбер
Serge Korber
Доминик Даврэ
Dominique Davray
Мишель Легран
Michel Legrand
Хосе Луис Де Вильялонга
José Luis de Vilallonga, 9th Marquess of Castellbell
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Близки к «Первому отделу»: Васильев и другие классные актеры стали украшением этих 10 сериалов
Кэмерон заявил, что его новый фильм «Призраки Хиросимы» будет на уровне «Списка Шиндлера»  
«Не хотите по-человечески, будет по-моему!»: любимые фразы из сериала «Граница. Таежный роман», которые ушли в народ
Будто «Йеллоустоун» с «Нарко» завели ребенка: о чем будет второй сезон «Лэндмена» — Торнтон связался с картелем
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
Насколько правдив фильм «Гладиатор»: киношный драматизм веселит историков — не все было так плохо
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
После «Во все тяжкие» Гиллиган выпустил позорный сериал, о котором теперь стыдно вспоминать — но без него не было бы «Сола»
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше