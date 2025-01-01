Bob, the Pianist Боб, пианист, Плюмитив (автор слов): [поёт] Он прекрасно играет на виолончели, Ты хорошо играешь на пианино, Но я играю с парнями в игры, И действительно даю им жару, Черно-белые ноты звучат, когда ты щёлкаешь клавишами,

Bob, the Pianist Боб, пианист, Плюмитив (автор слов), Флоренс, «Клео Виктуар»: Но все парни кричат от восторга, Когда я покачиваю бедрами, Когда я покачиваю бедрами,

Bob, the Pianist Боб, пианист, Плюмитив (автор слов): Он весело перебирает струны банджо, Ты — гений на флейте,