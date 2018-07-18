Оповещения от Киноафиши
Рейтинги
3.0 Рейтинг IMDb: 3.1
Оцените
Киноафиша Фильмы Девятый пассажир

Девятый пассажир

The Ninth Passenger 18+
Страна Канада
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 10 мая 2021
Премьера в мире 18 июля 2018
Дата выхода
18 июля 2018 США
MPAA R
Производство 308 Ent
Другие названия
The Ninth Passenger, O Nono Passageiro, Девятый пассажир, イット・カムズ
Режиссер
Йен Пфафф
В ролях
Алексия Фаст
Алексия Фаст
Джесси Меткалф
Джесси Меткалф
Сабина Гадеки
Тимоти В. Мерфи
Тимоти В. Мерфи
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Девятый пассажир
Приказано: Уничтожить 3.4
Приказано: Уничтожить (2020)
Восставшие мертвецы: Конец игры 4.8
Восставшие мертвецы: Конец игры (2016)
Крепость 2: Глаз снайпера 3.0
Крепость 2: Глаз снайпера (2022)
Пожираемые заживо 4.9
Пожираемые заживо (2008)
Преступный квест 3.1
Преступный квест (2021)
План побега 2 4.7
План побега 2 (2018)
Осада 3.4
Осада (2021)
Крепость 3.3
Крепость (2021)
Замученный 5.5
Замученный (2010)

Рейтинг фильма

3.0
Оцените 12 голосов
3.1 IMDb
