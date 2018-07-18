Оповещения от Киноафиши
«Улыбка. Зарождение зла»
1
Девятый пассажир
The Ninth Passenger
18+
ужасы
боевик
триллер
Страна
Канада
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2016
Премьера онлайн
10 мая 2021
Премьера в мире
18 июля 2018
Дата выхода
18 июля 2018
США
MPAA
R
Производство
308 Ent
Другие названия
The Ninth Passenger, O Nono Passageiro, Девятый пассажир, イット・カムズ
Режиссер
Йен Пфафф
В ролях
Алексия Фаст
Джесси Меткалф
Сабина Гадеки
Тимоти В. Мерфи
Все актеры и съемочная группа
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Lance
Кто-то с нами шутит
Nicole
Что ты делаешь?
Lance
Отвечаю тем же
