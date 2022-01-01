Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Алексия Фаст
Алексия Фаст
Alexia Fast
О персоне
Фильмография
Алексия Фаст
Alexia Fast
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
12 сентября 1992
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Ванкувер, Канада
Биография Алексия Фаст
Развернуть
Фильмография Алексия Фаст
Преступный квест
боевик, триллер
2021, США
3.0
Девятый пассажир
ужасы, боевик, триллер
2016, Канада
3.0
Пленница
триллер
2014, Канада
5.0
Джек Ричер
триллер, детектив
2012, США
7.0
Повторяющие реальность
боевик, фантастика
2010, Канада
5.0
Все фильмы
Related video
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко