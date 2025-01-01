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Киноафиша Фильмы Лунный свет Цитаты из фильма Лунный свет

Цитаты из фильма Лунный свет

Juan [Литтл] Позволь сказать тебе кое-что, чувак. Черные люди есть везде. Запомни это, хорошо? Нет такого места в мире, где не было бы черных, мы были первыми на этой планете.
[Небольшая пауза]
Juan Я тут давно. Я из Кубы. Там много черных. Хотя здесь этого не скажешь. Я был диким маленьким шкетом, как ты. Бегал босиком, когда луна светила. Однажды я пробегал мимо старой... старой бабки. Я бегал, орал и дурачился, парень. Эта старуха остановила меня. Сказала...
[Он делает паузу]
Juan [Подражая голосу старухи] "Бегаешь, ловишь весь этот свет. В лунном свете черные мальчики кажутся синими. Ты синий, так я тебя и буду звать. 'Синий'."
Little Так твое имя — 'Синий'?
Juan [Смеётся] Нет.
[Еще одна пауза]
Juan [Литтл] Рано или поздно ты должен сам решить, кем хочешь быть. Никому нельзя позволять решать это за тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Little [невинно] Кто такой п****с?
Juan П****с — это... слово, которым хотят обидеть гей-людей.
[пауза]
Little Я п****с?
Juan Нет. Ты не п****с. Ты можешь быть геем, но никто не вправе называть тебя п****сом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Black [Кевину] Ты — единственный мужчина, который когда-либо меня трогал.
[долгая пауза]
Black Ты — единственный.
[долгая пауза]
Black С тех пор я никого не трогал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Juan Ладно. Положи голову на мою ладонь. Расслабься. Я с тобой. Обещаю. Не отпущу тебя. Эй, чувак. Я с тобой. Вот так. Десять секунд. Прямо там. Ты в центре мира.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Juan Вчера вечером видел твою маму.
Little Ненавижу её.
Juan Ну я и не сомневаюсь.
[пауза]
Juan Я тоже свою ненавидел.
[пауза]
Juan Теперь же жалею чертовски сильно. Вот что я тебе скажу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paula Тебе не обязательно меня любить, но ты должен знать — я люблю тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kevin Кто ты такой, чувак?
Black Кто, я?
Kevin Да, брат. Ты. Эти кроссы? Та тачка? Кто ты, Чайрон?
Black Я — я, брат. Не пытаюсь быть кем-то другим.
Kevin Так ты теперь жёсткий что ли?
Black Я такого не говорил.
Kevin Тогда что?
[пауза]
Kevin Слушай. Я не хочу тебя вгонять в тупик. Просто... давно не видел тебя. Не то, что я ожидал. Ни хорошее, ни плохое. Просто не то, что ожидал.
Black Ну и что ты ожидал?
[пауза]
Kevin Помнишь, когда я в последний раз тебя видел?
[пауза]
Black Долго пытался не вспоминать. Хотел забыть все те моменты.
[пауза]
Kevin Да. Я знаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kevin Я никогда не стоил ни гроша. Никогда не делал того, чего реально хотел, всё, что мог — это делать то, что другие считали нужным. Никогда не был собой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Black Так ты теперь кубинец?
Kevin Только на кухне, Папи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Little Ты торгуешь наркотой?
Juan Да.
Little А моя мама... она же наркоту принимает, да?
Juan Да.
[Маленький встаёт из-за стола и уходит. Он больше его не увидит. Хуан выглядит очень пристыженным своим поступком]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kevin (16) Почему ты плачешь?
Chiron Я должен был плакать. Иногда мне кажется, что я вот-вот превращусь в капли.
Kevin (16) Просто раствориться в воде, да? Раствориться в воде, как все эти другие м##@ки вокруг, пытающиеся утопить свою боль.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kevin Эй, эти бабушкины правила, чувак. Ты знаешь, как оно работает. Кто жрёт — тот и говорит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paula Ты — моя единственная. Я — твой единственный.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Juan В какой-то момент ты должен сам решить, кем хочешь быть. Нельзя позволять другим решать это за тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Teresa Ладно. Вода для меня, а тебе немного джина.
Teresa [смеётся] Парень, да брось. Я знаю, Хуан раньше давал тебе этот джин, но у нас так не принято, Чайрон.
[пауза]
Teresa Ты что, не понял мою шутку?
[пауза]
Teresa Что случилось?
Chiron Ничего. Всё нормально.
Teresa Нет. Я видел, что значит «нормально», а ты — нет.
Teresa Хватит опускать голову в моём доме! Ты знаешь моё правило. Здесь только любовь и гордость! Понял?
[Чайрон кивает]
Teresa [с фырканьем] Я тебя не слышу. Понял?
Chiron [тихо] Да.
Teresa Хорошо.
Chiron [твёрдо] Понял.
Teresa Ладно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kevin Ну, Чайрон...
Black [смеётся] Что... Почему ты на меня так смотришь?
Kevin Что, чувак? Да ты только что сюда приехал?
[пауза]
Black Да.
Kevin Типа ты был как на взводе, и сразу на трассу?
Black [тихо] Да.
[пауза]
Kevin Так где сегодня останешься, чувак?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Little Меня зовут Чайрон, все зовут меня Маленьким.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kevin Я тебя лет десять не видел... Не то, что я ожидал.
Chiron Чего ты ожидал?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Black Зачем ты мне звонил?
Kevin Что?
Black Я сказал, зачем ты мне звонил?
Kevin Я же говорил, этот чувак зашёл и включил эту песню.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paula [Хуану] Ты видел, как он ходит? Ты скажешь ему, почему другие пацаны всё время его бьют?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paula НЕ СМОТРИ НА МЕНЯ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кевин (16) [Кирону] Не вставай!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paula Мне нужны деньги.
Chiron На что?
Paula Это моё дело! Не задавай мне таких глупых вопросов!
Chiron [бормочет] У меня нет денег.
Paula Нет, нет, не ври мне, мальчик! Я твоя мама! Та су### там — тебе не родня, понял? Я — твоя кровь! Помнишь?
[пауза]
Paula Мне плохо. Мне нужно что-то, что поможет.
Paula [рыдая] Давай, детка. Давай, детка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kevin Кто ты, Чайрон?
Chiron Я — я, чувак. Не пытаюсь быть кем-то другим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kevin (16) Чувак, ты же не куришь. Зачем притворяться? Для меня шоу устраиваешь, Чёрный?
Chiron Почему ты всё время так меня называешь?
Kevin (16) Чёрный? Это моё прозвище для тебя. Не нравится?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Teresa Ты с мамой живёшь?
Little Да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chiron Спасибо за подвез.
Kevin (16) Без проблем, Блэк. Увидимся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chiron Ты даже не знаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kevin Да. Мы здесь, Чайрон.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paula Я всё испортила. Полностью. Я знаю это. Но твоё сердце не должно быть таким тёмным, как моё, малыш. Я люблю тебя, Чирон. Правда. Я люблю тебя, малыш. Я понимаю, что ты не обязан меня любить. Господь знает, что я не любила тебя, когда тебе это было нужно, я знаю это. Так что ты не обязан меня любить; но ты должен знать, что я тебя люблю. Слышишь? Ты меня слышишь, Чирон?
Black [тихо] Я слышу тебя, мама.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Juan Я дал тебе обещание. Никогда не отпущу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paula Куда ты вчера вечером пропал?
Chiron Почему?
Paula Я же твоя мама, разве нет?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Первые слова]
Хуан Бизнес идёт?
Теренс Бизнес идёт. Все разобрались, если хочешь — в тени.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kevin [смеётся] Всегда с этим чёртовым кивком, чувак! Ты ни на йоту не изменился.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kevin Это Кевин. Ты же меня помнишь, да?
[пауза]
Black Да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Black Что есть, то есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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