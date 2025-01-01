Juan[Литтл]Позволь сказать тебе кое-что, чувак. Черные люди есть везде. Запомни это, хорошо? Нет такого места в мире, где не было бы черных, мы были первыми на этой планете.
[Небольшая пауза]
JuanЯ тут давно. Я из Кубы. Там много черных. Хотя здесь этого не скажешь. Я был диким маленьким шкетом, как ты. Бегал босиком, когда луна светила. Однажды я пробегал мимо старой... старой бабки. Я бегал, орал и дурачился, парень. Эта старуха остановила меня. Сказала...
[Он делает паузу]
Juan[Подражая голосу старухи]"Бегаешь, ловишь весь этот свет. В лунном свете черные мальчики кажутся синими. Ты синий, так я тебя и буду звать. 'Синий'."
PaulaЯ всё испортила. Полностью. Я знаю это. Но твоё сердце не должно быть таким тёмным, как моё, малыш. Я люблю тебя, Чирон. Правда. Я люблю тебя, малыш. Я понимаю, что ты не обязан меня любить. Господь знает, что я не любила тебя, когда тебе это было нужно, я знаю это. Так что ты не обязан меня любить; но ты должен знать, что я тебя люблю. Слышишь? Ты меня слышишь, Чирон?