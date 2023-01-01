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Бумажные глаза Пришвина
Бумажные глаза Пришвина, 1989: актеры и роли
Бумажные глаза Пришвина
1989 / СССР
6.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Бумажные глаза Пришвина, 1989: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Валерий Огородников
В ролях
Александр Романцов
Павел Рудаков
Евгений Барков
Юрий Кузнецов
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