Заложница: Найти пропавшую, 2021

Вот уже два года Кейли не теряет надежды отыскать свою без вести пропавшую младшую сестру Виту. Надежды на помощь властей мало — в этих краях девушки из рода коренных американцев слишком часто исчезают без следа. И хотя всем давно известно, что они самый ходовой товар в секс-торговле, власти предпочитают демонстративно не замечать проблемы. Отчаявшись, профессиональная боксерша Кейли завершает карьеру в спорте, устраивается в дешевую забегаловку неподалеку от места, где пропала Вита, и начинает собственное расследование. Продюсером фильма выступил режиссер Даррен Аронофски, а главную роль исполнила действительная чемпионка мира по боксу Кали Реис.
|26 января 2023
|Германия
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