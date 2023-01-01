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Catch the Fair One

Заложница: Найти пропавшую, 2021

2021 / Франция / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Вот уже два года Кейли не теряет надежды отыскать свою без вести пропавшую младшую сестру Виту. Надежды на помощь властей мало — в этих краях девушки из рода коренных американцев слишком часто исчезают без следа. И хотя всем давно известно, что они самый ходовой товар в секс-торговле, власти предпочитают демонстративно не замечать проблемы. Отчаявшись, профессиональная боксерша Кейли завершает карьеру в спорте, устраивается в дешевую забегаловку неподалеку от места, где пропала Вита, и начинает собственное расследование. Продюсером фильма выступил режиссер Даррен Аронофски, а главную роль исполнила действительная чемпионка мира по боксу Кали Реис.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2021
Возраст 18+
Режиссер
Josef Kubota Wladyka
В ролях
Кали Реис
Shelly Vincent
Kendall Morris
Faye Lone
Rae Anna Gott
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Заложница: Найти пропавшую 2 постера
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Заложница: Найти пропавшую
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