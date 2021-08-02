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Постер фильма Заложница: Найти пропавшую
6.3
Киноафиша Фильмы Заложница: Найти пропавшую
6.3

Заложница: Найти пропавшую

, 2021
Catch the Fair One
Франция, США / криминал, триллер / 18+
Постер фильма Заложница: Найти пропавшую
6.3

О фильме

Вот уже два года Кейли не теряет надежды отыскать свою без вести пропавшую младшую сестру Виту. Надежды на помощь властей мало — в этих краях девушки из рода коренных американцев слишком часто исчезают без следа. И хотя всем давно известно, что они самый ходовой товар в секс-торговле, власти предпочитают демонстративно не замечать проблемы. Отчаявшись, профессиональная боксерша Кейли завершает карьеру в спорте, устраивается в дешевую забегаловку неподалеку от места, где пропала Вита, и начинает собственное расследование. Продюсером фильма выступил режиссер Даррен Аронофски, а главную роль исполнила действительная чемпионка мира по боксу Кали Реис.

В ролях

Кали Реис
Kaylee
Shelly Vincent
Brick
Kendall Morris
Diner Customer
Faye Lone
Manager
Rae Anna Gott
Maddy
Джералд Уэбб
Gary
Isabelle Chester
Lisa
Jonathan Kowalsky
Stan
Matt Godfrey
Ricky
Jordan Smith
Singer
Jordan Smith
Singer
Режиссер Josef Kubota Wladyka
Сценарист Josef Kubota Wladyka, Кали Реис
Композитор Nathan Halpern
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 11 февраля 2022
Премьера в мире 2 августа 2021
Дата выхода
26 января 2023 Германия 16
Сборы в мире $35 210
Производство The Population, Protozoa Pictures, FirstGen Content
Другие названия
Catch the Fair One, Hasta el final, Attrape la belle, Catch the Fair One - Von der Beute zum Raubtier, Harc az ismeretlennel, Infiltrada - Golpe de Vingança, Infiltrada: Golpe de venganza, Na pięści, Заложница: Найти пропавшую, البحث عن الجميلة, 캐치 더 페어 원

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 26 января 2023

Отзывы о фильме

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