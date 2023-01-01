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Поворот
Киноафиша Фильмы Поворот Поворот, 1978: актеры и роли
Поворот 1978 / СССР
7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Поворот, 1978: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вадим Абдрашитов Вадим Абдрашитов
В ролях
Олег Янковский Олег Янковский Ирина Купченко Ирина Купченко Анатолий Солоницын Анатолий Солоницын Олег Анофриев Олег Анофриев
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