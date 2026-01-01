Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Михаил Дадыко
Mikhail Dadyko
Киноафиша
Персоны
Михаил Дадыко
Михаил Дадыко
Mikhail Dadyko
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.3
Белый Бим - Черное ухо
(1977)
7.2
Поворот
(1978)
Фильмография Михаил Дадыко
7.2
Поворот
Povorot
драма
1978, СССР
Онлайн
8.3
Белый Бим - Черное ухо
Belyy Bim Chernoe ukho
драма
1977, СССР
Показать еще
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
Кладу лист бумаги в холодильник перед отпуском: результат просто поразил - не зря так делают все европейцы
Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого
Этот российский фильм запоем смотрели в 80 странах, сравнивая с «Бойцовским клубом», — а на родине он не отбил и половины бюджета
«Я от бабушки ушел, но тест по сказкам не прошел» – теперь попробуйте вы: вспомните 5 старых фильмов по добрякам-героям
Лучшие российские сериалы Okkо 2026 года: 6 проектов с рейтингами от 7,8 до 8,6, которые 100% стоит включить
«Устюгов, я твой… тест»: отличите «Ментовские войны» от «Звездных войн» и попытайтесь не сойти с ума (6 вопросов со звездочкой)
«Дом дракона 3» только закончился и вернется совсем не скоро: что известно о 4-м сезоне гражданской войны Таргариенов
Без 100 серий и ожидания финала годами: 3 коротких сериала, которые затягивают уже с первого эпизода
Историческая драма с Сухоруковым, Бондаренко и Шибановым: последний фильм Алексея Пиманова выйдет в сентябре
Дружелюбный сосед или пошляк с румяной коркой? Где звучали эти 6 цитат – в «Колобке» или «Человеке-пауке»? (тест сложный, но смешной)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить