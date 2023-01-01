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Вольный ветер
Киноафиша Фильмы Вольный ветер Вольный ветер, 1961: актеры и роли
Вольный ветер 1961 / СССР
6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Вольный ветер, 1961: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Леонид Трауберг Leonid Trauberg Андрей Тутышкин Andrei Tutyshkin
В ролях
Лионелла Пырьева Лионелла Пырьева Надежда Румянцева Надежда Румянцева Александр Лазарев Александр Лазарев Николай Гриценко Николай Гриценко Марк Перцовский Юрий Медведев Юрий Медведев
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