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Деклан О’Брайэн
Деклан О’Брайэн
Declan O'Brien
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Деклан О’Брайэн
Declan O'Brien
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Дата рождения
11 мая 1962
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Биография Деклана О’Брайэна
Родился в 1962 году. США.
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Фильмография Деклана О’Брайэна
Ничего себе поездочка III
криминал, ужасы, триллер
2014, США
4.0
Поворот не туда-5: Кровное родство
ужасы
2012, США
4.0
Поворот не туда 4: Кровавое начало
ужасы, триллер
2011, США / Германия
6.0
Акулосьминог
ужасы, фантастика
2010, США
3.0
Поворот не туда 3
ужасы
2009, США / Германия
4.0
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