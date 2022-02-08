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Лорен Джерман
Лорен Джерман
Lauren German
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Лорен Джерман
Lauren German
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Дата рождения
29 ноября 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Место рождения
Хантингтон-Бич, Калифорния, США
Рост
170 см
Биография Лорен Джерман
Родилась 29 ноября 1978 года. Ханнингтон-Бич, Калифорния, США.
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Фильмография Лорен Джерман
Разделитель
триллер, боевик, фантастика, драма
2011, Германия
6.0
Спеши любить
мелодрама, драма
2002, США
7.0
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