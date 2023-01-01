Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "На краю" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Принц и нищий Принц и нищий
Киноафиша Фильмы Принц и нищий Принц и нищий, 1972: актеры и роли
Принц и нищий 1972 / СССР
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Принц и нищий, 1972: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вадим Гаузнер
В ролях
Анатолий Солоницын Анатолий Солоницын Юрий Астафьев Виктор Смирнов Иван Краско Иван Краско Майя Булгакова Марина Неелова Марина Неелова Ролан Быков Ролан Быков Rolan Bykov
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Умка в кино
Умка в кино
2022, Россия, анимация
Кровь
Кровь
2022, США, ужасы, триллер
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Чук и Гек. Большое приключение
Чук и Гек. Большое приключение
2022, Россия, семейный, приключения
Битва шефов
Битва шефов
2022, Испания, комедия
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши