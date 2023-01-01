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Киноафиша Фильмы Машина времени Машина времени, 1960: актеры и роли
The Time Machine Машина времени 1960 / США
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Машина времени, 1960: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Пэл
В ролях
Алан Янг Алан Янг Alan Yang Ивет Мимо Себастьян Кабот Sebastian Cabot Род Тэйлор Rod Taylor
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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