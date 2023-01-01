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Машина времени
Машина времени, 1960: актеры и роли
The Time Machine
Машина времени
1960 / США
7.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Машина времени, 1960: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Пэл
В ролях
Алан Янг
Alan Yang
Ивет Мимо
Себастьян Кабот
Sebastian Cabot
Род Тэйлор
Rod Taylor
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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