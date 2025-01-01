George [только что покинув 1917 год, машина времени начинает качаться взад-вперед и из стороны в сторону, Джордж тянется к задней части машины] Вдруг, оказавшись в 1940-м, меня начало бросать из стороны в сторону, первой моей мыслью было, что в машине какой-то механический сбой или сломалась шестерня.

[Джордж смотрит вверх через люк своей лаборатории и видит на небе защитные аэростаты. Он медленно останавливает машину, останавливаясь 19 июня 1940 года во время лондонского Блица. Он видит несколько взрывов в небе среди пролетавших самолетов. Показывается короткая сцена воздушного боя, в ходе которого сбивают два самолёта, пока Джордж рассуждает за кадром]