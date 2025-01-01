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Киноафиша Фильмы Машина времени Цитаты из фильма Машина времени

Цитаты из фильма Машина времени

Filby Какие три книги ты бы взял?
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[последние слова]
Миссис Уотчетт Мистер Филби, как вы думаете, он когда-нибудь вернётся?
Филби Невольно задаёшься вопросом. Видите ли, у него есть всё время мира.
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George Что ты натворил? Тысячи лет строительства и перестроек, создания и воссоздания — чтобы позволить всему этому рассыпаться в прах. Миллионы лет гибнущих ради своих мечтаний людей... *Ради чего*? Чтобы ты мог плавать, танцевать и играть.
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Talking Rings Война между Востоком и Западом, которая длится уже триста двадцать шесть лет, наконец-то закончилась. Больше не осталось оружия, и нас осталось мало, чтобы сражаться. Атмосфера настолько загрязнена смертельными микробами, что дышать в ней невозможно. Нет ни одного места на этой планете, которое было бы защищено. Последний завод по производству кислорода уничтожен. Запасы быстро иссякают. И когда они закончатся — нам придётся умереть.
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George Я должен рассказать это сейчас, Дэвид, пока ещё помню.
Filby Расслабься, постарайся расслабиться. У тебя куча времени.
George Ты прав, Дэвид... Именно столько у меня и есть... Куча времени.
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Talking Rings Моё имя не имеет значения. Главное, что вам нужно знать — я последний, кто помнит, как каждый из нас, мужчина и женщина, сделал свой выбор. Одни решили укрыться в великих пещерах и найти новый образ жизни глубоко под землёй. Остальные же решили рискнуть и выйти на свет, каким бы малым этот шанс ни был.
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George Когда я говорю о времени, господа, я имею в виду четвертое измерение.
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Filby Хорошо. Совершай своё путешествие на своём устройстве. Кем бы ты ни стал... греком, римлянином, одним из фараонов?
George Я предпочитаю будущее.
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Filby Если эта машина действительно может то, что ты говоришь, уничтожь её, Джордж! Уничтожь, пока она не уничтожила тебя!
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Filby Кажется, я понял. Смотри! Видишь отпечаток? Здесь изначально стояла машина времени. Но Морлоки её передвинули. Они тащили её по газону прямо к сфинксу... вот сюда. И Вина стояла там, когда он в последний раз её видел... в том же месте — но в другое время. Значит, он отодвинул свою тяжёлую машину отсюда, через комнату, царапая пол. Чтобы снова появиться у сфинкса и помочь элоям построить новый мир... и свой собственный новый мир.
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Dr. Philip Hillyer Пространство — оно и есть пространство, оно не меняется. То же самое пространство, что здесь сейчас, будет здесь и через 100, и через 1000 лет!
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Dr. Philip Hillyer Будущее уже наступило. Оно неизменно. Его нельзя изменить.
George Интересно... Вот самый главный вопрос, на который я надеюсь найти ответ... Может ли человек управлять своей судьбой? Может ли он изменить ход грядущих событий?
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Filby Почему тебя так волнует время?
George А почему бы и нет?
Filby Не упрощай мне, Джордж.
George Ладно, если хочешь правду, мне не очень нравится время, в которое я родился. Кажется, люди сейчас умирают недостаточно быстро. Они призывают науку создавать новые, более эффективные орудия для сокращения населения Земли.
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George [во время путешествия во времени] Века пролетали... Я доверился времени и ждал, пока камень не износится вокруг меня.
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George [после прибытия в 802701 год] Природа полностью приручена... и щедрее, чем когда-либо прежде. Наконец-то я нашёл рай... Но это не был бы рай, если бы он принадлежал только мне.
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George [только что покинув 1917 год, машина времени начинает качаться взад-вперед и из стороны в сторону, Джордж тянется к задней части машины] Вдруг, оказавшись в 1940-м, меня начало бросать из стороны в сторону, первой моей мыслью было, что в машине какой-то механический сбой или сломалась шестерня.
[Джордж смотрит вверх через люк своей лаборатории и видит на небе защитные аэростаты. Он медленно останавливает машину, останавливаясь 19 июня 1940 года во время лондонского Блица. Он видит несколько взрывов в небе среди пролетавших самолетов. Показывается короткая сцена воздушного боя, в ходе которого сбивают два самолёта, пока Джордж рассуждает за кадром]
George В последний раз я останавливался в 1917-м, 23 года назад... и война с Германией всё ещё бушевала, теперь уже в небе с... летающими машинами. Тогда я осознал правду: это была новая война.
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