«Дом напротив»: Рецензия Киноафиши

«Не суди о честности соседа по своей собственной»

«Не суди о честности соседа по своей собственной»

С этой в меру пафосной фразы, которая вынесена в название данного текста, начинается новый фильм режиссёра Маркуса Данстэна «Дом напротив» («The Neighbor»). Другое название фильма — «Сосед».

Кадр из фильма «Дом напротив»

И именно о соседях и пойдёт речь в этом кино. Джон (Джош Стюарт) и Рози (Александра Эссоу) — товарищи не самые законопослушные, но они находят ещё более опасных ребят. Этими ребятами становятся их соседи, которые с самого первого знакомства производят на пару не самые приятные впечатления. Последние усиливаются, когда однажды, вернувшись домой, Джон не обнаруживает Рози дома. «Где ещё ей быть, если не у соседей?!» — думает он и немедленно проверяет свою теорию. Как ни странно, она подтверждается. А кроме Рози Джон находит и ещё много чего интересного.

Как видите, кино простое. Нет в нём никакой мистики или чего-то сверхъестественного, зато с избытком обыкновенной человеческой жестокости и жажды наживы.

Кадр из фильма «Дом напротив»

Наверно, уже пора вводить отельную рубрику «шаблоны», потому что их уже даже не пытаются скрывать за интересными поворотами. По крайней мере «Дом напротив» совсем не боится тех стандартных поворотов сюжета, от которых хочется закатить глаза и не возвращаться к просмотру никогда. Например, тот шаблон, который вызывает скорее негодование, чем удивление или испуг: герои попадают в плен, спасаются, но потом снова попадают к своим мучителям. А ведь спасение было так близко! В отличие от спасения зрителя от той скуки, которой невозможно избежать с такими ситуациями, якобы усиливающими драматичность момента.

Другой шаблон — потрясающее бесстрашие героев. Знаете картинку с шуткой «Как бы выглядели фильмы ужасов, если бы отражали реальное поведение людей»? Один из героев видит страшное место, предлагает туда сходить, а второй отвечает, что это опасно, и на этом шутка кончается, потому что в реальности люди всё-таки имеют инстинкт самосохранения. В фильмах же он отсутствует полностью, киношными героями управляет какая-то иная, неизвестная человечеству эмоция, заставляющая бесстрашно идти даже в ад.

Кадр из фильма «Дом напротив»

Бывают фильмы, в которых есть герой, который спасает планету, например, «Доктор Стрэндж», в других фильмах большой акцент делается на психологии и переживаниях, как в «Коллекторе», может быть фильм, чтобы развлечь или напрячь зрителя, как «В поисках Дори» для первого варианта или «Под покровом ночи» — для второго. А бывают такие картины, которые вызывают лишь один вопрос — «зачем?» После их просмотра совершенно непонятным остаётся, для чего они всё-таки были сняты, что в них уникального, интересного, необычного. К такого рода фильмам относится и «Дом напротив». Кстати, примерно такое же беспощадное отсутствие интересного сюжета встречается в другой картине этого года — «Импульс».

Но всё-таки вернёмся к «Соседу». Актёрская игра, если о таковой может идти речь в фильмах с жанром «ужасы», совершенно ничем не примечательная. Бегают, корчат болезненные физиономии, кричат, убивают — ничего особенного или занимательного. Сюжет тоже тяжело оценить, потому что он не вызывает никакого любопытства, только желание, чтобы фильм поскорее закончился.

Но, может, свой зритель есть и у «Дома напротив»? Наверняка кому-то он всё-таки придётся по душе. Но это уже совсем другая история.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 8 декабря 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Дом напротив»