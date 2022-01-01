Перезагрузка, 2021

После года драматических изменений планетарного масштаба и постоянного дистанцирования RESET отправляет мировую аудиторию в путешествие от Северного полярного круга до белых песчаных пляжей Французской Полинезии, чтобы заново открыть этот мир — глазами молодых людей, которые решили придать исключительный смысл своей жизни. Харизматичных и вдохновляющих героев фильма объединяет общая жизненная философия — занятия активными видами спорта на открытом воздухе, в тесной связи с природой. Снятый специально для большого экрана, RESET несет в себе заряд позитива, заботы и добрых отношений с коллегами и друзьями. Эта долгожданная лента предлагает новый взгляд на давно знакомый нам мир. Режиссер Тьерри Донар, работая под собственной маркой NDG Cinema, уже 40 лет снимая кино об экстремальных видах спорта и природе, не отступает от излюбленного жанра. Пять его недавних работ вошли в топ-10 Netflix в США, набрав более 30 миллионов просмотров (включая MAGNETIC, DON’T CRACK UNDER PRESSURE). Текст читает Венсан Кассель.