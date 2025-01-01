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Киноафиша Фильмы Воздушные приключения Цитаты из фильма Воздушные приключения

Цитаты из фильма Воздушные приключения

Count Manfred Von Holstein [читает из инструкции по полётам] Первое правило: садитесь.
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Sir Percy Ware-Armitage Я дал французу адрес одной очень милой молодой дамы.
Courtney О-о-о, спорю, что она — просто прелесть, сэр.
Sir Percy Ware-Armitage Ты должен знать — она твоя дочь.
Courtney Но, сэр, она же невинная девочка!
Sir Percy Ware-Armitage Не *есть*, Кортни — *была*!
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Captain Rumpelstoss Но... как я научусь летать?
Count Manfred Von Holstein Так же, как мы учимся всему остальному в немецкой армии: по инструкции!
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Lord Rawnsley Проблема с этими международными делами в том, что они привлекают иностранцев.
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Count Manfred Von Holstein Нет ничего, чего не мог бы сделать немецкий офицер.
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Count Emilio Ponticelli Жаль, что гонку теперь выиграет протестант.
Mother Superior Протестант?.. Сёстры, не стойте с открытыми ртами — этой верной католичке нужна наша помощь!
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Count Emilio Ponticelli Как Цезарь, отправляемся в Англию!
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Fire Chief Perkins Не трогай мою пожарную машину!
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[первые строки]
Неандерталец [наблюдает за чайкой, летящей над пляжем]
Рассказчик С тех пор, как человек начал мыслить, он мечтал летать. Но летать могли только птицы.
Неандерталец [энергично размахивая руками, он прыгает с песчаного утёса и падает на пляж внизу]
Рассказчик И так продолжалось тысячи лет.
[в древней Греции мужчина в самодельных крыльях прижимается к мечу и срывается с крыши храма]
Рассказчик Человек, вечно оптимистичный, не сдавался.
[в средневековье мужчина тоже в крыльях прыгает с утёса, затем показывают разные неудачные летательные аппараты конца 1800-х]
Рассказчик Вдохновлённый своими успехами, человек продолжал пытаться. Благодаря гению и изобретательности ему удавалось поднять машины в воздух — а иногда и разбить их.
[граф Эмилио Понтичелли запускает свой летательный аппарат]
Рассказчик По всему миру пионеры творили историю авиации. А в Италии граф Эмилио Понтичелли совершил то, что многие считают первым дальним перелётом.
[экран расширяется, показывая, как Понтичелли летит и разбивается примерно через 30 метров после взлёта]
Рассказчик Без сомнения, к 1910 году полёты стали настоящим увлечением — человек покорил воздух, и все были в восхищении от этих великолепных мужчин и их летающих аппаратов.
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Лорд Раунсли Я считаю, если бы Господь хотел, чтобы я летал, он дал бы мне крылья.
Патриция Раунсли Вы путешествуете на поезде, отец, но у вас нет колёс.
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Colonel [наблюдая, как Мэйс взлетает после того, как помог ему вернуться в гонку] Думаю, я возьму себе такую, Мюриэль.
Colonel's Wife Не стоит, Вилли — ты и так почти у своих крыльев.
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Sir Percy Ware-Armitage Ты грязный мерзавец! Я *действительно* надеялся, что имею дело с джентльменом.
Trawler Skipper Я тоже.
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Richard Mays Э-э, Ньютон, можно слово? Думаю, стоит предупредить... если ты продолжишь приставать к моей невесте, я тебе голову отобью. Шампанское?
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Orvil Newton Слушай, ты тут работаешь?
Patricia Rawnsley Нет. А что?
Orvil Newton Да просто... я хотел бы видеть тебя почаще.
Patricia Rawnsley Мог бы выразиться получше.
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Patricia Rawnsley «Я категорически запрещаю тебе брать мою дочь летать, сегодня или когда-либо. Понятно? — Да, сэр. Абсолютно, сэр.» — Три мешка, сэр!
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Orvil Newton Знаешь, ты очень красивая.
Patricia Rawnsley О, да, я в курсе. У меня ещё отличная фигура, я богата... и я влюблена в невероятно красивого мужчину.
Orvil Newton Ммм. А он тебя любит?
Patricia Rawnsley Думаю, да.
Orvil Newton Он тебе не говорил об этом?
Patricia Rawnsley Нет. Ну, не совсем. То есть, да. Да, говорил.
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Captain Rumpelstoss [читает письмо] "Его Императорское Величество кайзер приказывает... чтобы немецкий офицер выиграл воздушную гонку Лондон–Париж. Вы должны принять все необходимые меры."
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Count Emilio Ponticelli София? Смотри. Я войду. Я победю... ради Италии.
Countess Sofia Ponticelli Но ты обещал.
Count Emilio Ponticelli Отложено.
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Sir Percy Ware-Armitage Я не просто собираюсь присоединиться к гонке, юный друг. Я собираюсь её выиграть.
Patricia Rawnsley Вы правда думаете, что у вас есть шанс, сэр Перси?
Sir Percy Ware-Armitage Мисс Роунсли, я никогда не оставляю ничего на волю случая.
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Patricia Rawnsley Смотри, отец! Он учит её летать!
Lord Rawnsley Как смешно. Любой видит, что эта молодая дама... совсем не разбирается в механике.
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Сэр Перси Уэр-Армитейдж [Орвилу] Ты заставил меня разбить мой летательный аппарат. Значит, я собираюсь как следует тебя отшлёпать. Готов?
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Кортни Ты не собираешься... Ты не собираешься это саботировать, губернатор?
Сэр Перси Уэр-Армитаж Конечно, нет. Это ты.
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Count Manfred Von Holstein Ах, свинья! Немедленно садись за штурвал и покажи этим французским идиотам, на что способен немецкий офицер!
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Count Manfred Von Holstein Румпельштильцхен! Румпельштильцхен, спаси меня!
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Captain Rumpelstoss Перейти через это невозможно, господин полковник.
Count Manfred Von Holstein Для отечества нет ничего невозможного.
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Courtney Он прав. Это будет тот, кого надо обойти, губернатор.
Sir Percy Ware-Armitage В таком случае придётся прицелиться в человека, а не в машину. Может, капельку каскары в его чоп-суй.
[оба посмеиваются]
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Count Emilio Ponticelli Ты уверен, что оно полетит?
Harry Popperwell Конечно полетит! Ты что, думаешь, оно яйцо снесёт?
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Tremayne Gascoyne Прекрасный сэр Перси вылетел в Париж два часа назад. Он так далеко впереди, что его ничто не остановит. Абсолютно ничего. Ха! Да здравствует сэр Перси! Что я говорю? Он ужасный человек.
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Sir Percy Ware-Armitage Чёрт возьми!
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