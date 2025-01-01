[первые строки]
Неандерталец
[наблюдает за чайкой, летящей над пляжем]
Рассказчик
С тех пор, как человек начал мыслить, он мечтал летать. Но летать могли только птицы.
Неандерталец
[энергично размахивая руками, он прыгает с песчаного утёса и падает на пляж внизу]
Рассказчик
И так продолжалось тысячи лет.
[в древней Греции мужчина в самодельных крыльях прижимается к мечу и срывается с крыши храма]
Рассказчик
Человек, вечно оптимистичный, не сдавался.
[в средневековье мужчина тоже в крыльях прыгает с утёса, затем показывают разные неудачные летательные аппараты конца 1800-х]
Рассказчик
Вдохновлённый своими успехами, человек продолжал пытаться. Благодаря гению и изобретательности ему удавалось поднять машины в воздух — а иногда и разбить их.
[граф Эмилио Понтичелли запускает свой летательный аппарат]
Рассказчик
По всему миру пионеры творили историю авиации. А в Италии граф Эмилио Понтичелли совершил то, что многие считают первым дальним перелётом.
[экран расширяется, показывая, как Понтичелли летит и разбивается примерно через 30 метров после взлёта]
Рассказчик
Без сомнения, к 1910 году полёты стали настоящим увлечением — человек покорил воздух, и все были в восхищении от этих великолепных мужчин и их летающих аппаратов.