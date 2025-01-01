[первые строки]

Неандерталец [наблюдает за чайкой, летящей над пляжем]

Рассказчик С тех пор, как человек начал мыслить, он мечтал летать. Но летать могли только птицы.

Неандерталец [энергично размахивая руками, он прыгает с песчаного утёса и падает на пляж внизу]

Рассказчик И так продолжалось тысячи лет.

[в древней Греции мужчина в самодельных крыльях прижимается к мечу и срывается с крыши храма]

Рассказчик Человек, вечно оптимистичный, не сдавался.

[в средневековье мужчина тоже в крыльях прыгает с утёса, затем показывают разные неудачные летательные аппараты конца 1800-х]

Рассказчик Вдохновлённый своими успехами, человек продолжал пытаться. Благодаря гению и изобретательности ему удавалось поднять машины в воздух — а иногда и разбить их.

[граф Эмилио Понтичелли запускает свой летательный аппарат]

Рассказчик По всему миру пионеры творили историю авиации. А в Италии граф Эмилио Понтичелли совершил то, что многие считают первым дальним перелётом.

[экран расширяется, показывая, как Понтичелли летит и разбивается примерно через 30 метров после взлёта]