Воздушные приключения
Награды и номинации фильма Воздушные приключения
Награды и номинации фильма Воздушные приключения 1965
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Оскар 1966
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1966
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Most Promising Newcomer - Male
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966
Best British Costume (Colour)
Победитель
Best British Costume (Colour)
Победитель
Best British Art Direction (Colour)
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
