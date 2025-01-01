ChristineИтак. В соответствии с политикой WZRB, представляя самые свежие и полные отчёты о местном кровопролитии, ТВ-30 предлагает, как считается, телевизионный эксклюзив. В цвете — эксклюзивное освещение попытки самоубийства.
ChristineЯ просто стараюсь изо всех сил ради этой станции, и это непросто.
MichaelТы издеваешься надо мной? Ты *ты* издеваешься? Ты опять облажался! А теперь оскорбляешь меня, мою семью? Знаешь, у меня половина сбережений вложена в эту станцию, и я в неё верю. Во что веришь ты? Что ты делаешь, чтобы оставить след?
🧡
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🥺
🤔
🥱
PegКристин, ты опять не в одном из своих настроений, да?