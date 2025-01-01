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Киноафиша Фильмы Кристин Цитаты из фильма Кристин

Цитаты из фильма Кристин

Christine Итак. В соответствии с политикой WZRB, представляя самые свежие и полные отчёты о местном кровопролитии, ТВ-30 предлагает, как считается, телевизионный эксклюзив. В цвете — эксклюзивное освещение попытки самоубийства.
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Steve Привет, Крис, хочешь пойти пообедать?
Christine Может, завтра.
Steve Ладно. Отложим на потом.
[Кристин смотрит, как он уходит, и снова начинает печатать записку о самоубийстве]
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Christine Ты вообще видел цветы, которые Гейл выставила для нас? Они *поддельные*, Майк. Просто *поддельные*. Вся эта операция в точности отражена!
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Christine Может, тебе снять, как курицы Т#Х#Тся, чтобы мы наконец узнали, как на самом деле появляются яйца!
[нервный смех]
Christine ээ, это я шучу, просто шучу...
Chicken Lady [хихикает] Ох, я видела это, и это совсем не красиво!
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George В каждом из нас живут разные версии себя, и все они борются за право быть настоящим «я».
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Christine Это паранойя, если на самом деле все идут за тобой?
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Michael [думает, что Кристин пошутила после того, как выстрелила себе] Очень смешно, Кристин.
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Jean [Жан подходит к Кристин, которая явно плачет за кулисами] Крис? Эй, Крис, ты в порядке?
Christine Да... Да, это просто летняя аллергия
Jean А ты точно в порядке?
Christine Что ты имеешь в виду?
Jean Ты просто выглядишь немного... напряжённее, чем обычно.
Christine [Кристин начинает паниковать] Что ты имеешь в виду?
Jean Ты просто кажешься немного напряжённой или что-то в этом роде.
Christine Нет... Ты сказал «больше, чем обычно».
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Christine [Кричит] О, почему никто просто не *послушает* меня?
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Michael Это командное собрание. Всё просто: если кровь, ребята, значит новость.
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Кристин [Говорит через своих двух кукол] Можно я с тобой помолчу? / Да, Качели. Ты можешь молчать со мной.
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Bob Andersen Не зацикливайся на каждой мелочи... и без того жизнь достаточно трудна.
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Christine [с матери] Вот я тону под водой, а ты решила уехать на романтические выходные и никому не сказала? Тебе что, пятнадцать?
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George Пытаешься произвести впечатление, хотя внутри чувствуешь себя мёртвым... Я знаю, что это такое, правда знаю.
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Jean Миссис Чаббак? Я Джин. Джин Рид.
Peg Ты — Джин? С телевидения?
[Обнимает Джин, плачет]
Peg Как она? Что случилось? Мы только что смотрели новости...
[Видит кровь на одежде Джин]
Peg О, боже!
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Michael Чёрт возьми, Чаббак!
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Christine [относится к новостной хронике с толстой женщиной, которой проводят электрошоковую терапию] Это полностью противоречит тому, чем я занималась, это эксплуатация!
Michael Тогда почему же так много людей это смотрят? Те самые люди, о которых ты так переживаешь, с удовольствием это поглощают!
Christine Мы должны вести себя разумнее.
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George Со мной всё в порядке, с тобой всё в порядке. Со мной всё в порядке, с тобой всё в порядке. Со мной всё в порядке, с тобой всё в порядке...
[Андреа]
George Повторяй, говори, говори, говори: со мной всё в порядке, с тобой всё в порядке...
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George [Джордж и Стив спорят в прямом эфире о новой компьютерной системе прогноза погоды на станции] Чувак, ты здорово напортачил с тем дождём на прошлой неделе, да?
Steve Да, ну как и у любой новой техники, тут есть свои косяки.
George Просто это заставляет тебя выглядеть лжецом, Стив.
Steve Ну, думаю, ты знаешь, что я не Джордж. Знаешь, я бы хотел увидеть, как ты однажды сядешь в это горячее кресло и почувствуешь, каково это.
George Звучит, кстати, забавно.
Steve Уверен, что так.
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Capt. Frank Basil Мисс Чаббак, если честно, мне кажется, ваша программа отличная. Вы делаете такие "размышления", и мне это нравится.
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Christine [письменно] Пригласить Джорджа на кофе? Кофе никого ещё не убивал.
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Christine Ладно. Я сыграю даму с курицей. Но тут придется кое-что изменить.
Michael [кричит] Кристин! Иди домой!
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Steve [Стив, выглядящий ошарашенным идеей использовать смерть в медиа] Эм, я, пожалуй, соглашусь с Кристин на этот раз.
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Michael [показывает пальцами маленький круг] Мой ж*** такой маленький сейчас, ТАКОЙ МАЛЕНЬКИЙ!
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Michael [Кристин] Ты здесь самый умный человек.
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Christine [в ужасе] Так что, просто снять, как жирдяи горят в аварии, и я тут же лечу в Балтимор...?
Michael Ну ты сейчас просто умничаешь.
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Christine Слушай, Майк, просто потому что у твоей жены проблемы с выпивкой, ты не имеешь права так со мной обращаться. Это твоя ответственность! Не перекладывай её на меня. Это твоя ответственность.
Michael Ты... ?
Christine Я просто стараюсь изо всех сил ради этой станции, и это непросто.
Michael Ты издеваешься надо мной? Ты *ты* издеваешься? Ты опять облажался! А теперь оскорбляешь меня, мою семью? Знаешь, у меня половина сбережений вложена в эту станцию, и я в неё верю. Во что веришь ты? Что ты делаешь, чтобы оставить след?
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Peg Кристин, ты опять не в одном из своих настроений, да?
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Peg ...Я знаю, что это не ты со мной говоришь.
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Christine Ты курила траву! Я НЕНАВИЖУ, когда ты куришь траву!
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Andrea Как можно быть слишком сочувствующим?
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Michael Слушай, Чаббак, просто делай свои истории поярче!
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Steve [имеется в виду, что Боб Андерсен, возможно, выберет одного репортера для работы в Балтиморе] Кого он выберет?
Michael Понятия не имею, Стив, но это точно будет п#зд#ц для всех нас!
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Christine [паре, которая ужинает в ресторане] Не упускайте из виду то, что у вас есть, хорошо...?
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George Мы с тобой уже больше года работаем вместе, а ни разу не сходили выпить.
Christine Да я, честно говоря, не особо пью.
George Понимаешь, о чём я.
Christine Да ты и не просил меня.
George Ты не всегда из тех, с кем легко заговорить, Чаббак.
Christine Я как раз очень даже доступна. Может, просто ты не знаешь, как подойти.
George Да? А кто же знает, как к тебе подступиться?
Christine Много кто. Жан. Стив...
[Джордж фыркнул]
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George Ты хочешь может быть пойти поужинать сегодня?
Christine Может быть.
George Знаешь, вилка, нож, тарелка, еда, *ужин*.
Christine Я не... я не понимаю.
George Чаббак, я не собираюсь тебя кусать. Мне кажется, мы всегда на грани какого-то прорыва, нового уровня взаимопонимания, но что-то всегда мешает.
Christine Ужин?
George Да.
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