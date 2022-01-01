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Соль на нашей коже
Киноафиша Фильмы Соль на нашей коже Соль на нашей коже, 1992: актеры и роли
Salt on Our Skin Соль на нашей коже 1992 / Германия / Канада / Франция
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Соль на нашей коже, 1992: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эндрю Биркин Andrew Birkin
В ролях
Грета Скакки Грета Скакки Greta Scacchi Винсент Д’Онофрио Винсент Д’Онофрио Vincent D'Onofrio Анаис Жаннре Ханнс Цишлер Hanns Zischler Барбара Джонс
Мира
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