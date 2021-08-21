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Le Prince

Принц, 2021

2021 / Германия
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Монике за сорок, она работает куратором-фрилансером во Франкфурте. Её язвительность и острый язык часто доставляют ей неприятности. Когда Моника случайно попадает в рейд возле вокзала, она знакомится с Йозефом, конголезским бизнесменом. Ему около 38 лет, хотя ни он, ни кто-либо другой не знает наверняка. Йозеф ― торговец алмазами и ищет людей для инвестирования в рудник в Конго, но на плаву он продолжает оставаться благодаря различным импортно-экспортным предприятиям. Он говорит на пяти языках и подаёт заявление о предоставлении убежища, хотя сам постоянно борется со стигматизацией и бюрократизацией общества. Случайная встреча Моники и Йозефа выливается в страстную любовь, хотя более разных людей трудно себе представить. И хотя они оба верят, что могут вместе сражаться с этим миром, как Бонни и Клайд, между ними постепенно развивается чувство взаимного недоверия. Медленно, но верно их отношения превращаются в поле битвы постколониальных конфликтов.

6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 21 августа 2021
Режиссер
Лиза Бирвирт
В ролях
Урсула Штраусс
Ханнс Цишлер
Алекс Брендемюль
Алекс Брендемюль
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Принц 1 постер
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