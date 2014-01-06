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Киноафиша Фильмы Зигфрид

Зигфрид

Siegfried 18+
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О фильме

Опера в трёх актах

Одна из частей цикла «Кольцо нибелугнов». Большой промежуток времени разделяет события, о которых повествуется в операх цикла "Кольцо нибелунга", хотя на сей раз легче установить, сколько лет минуло с тех пор, как уснула Брунгильда (этим завершилась "Валькирия"). В последнем действии "Валькирии" мы попрощались с Зиглиндой, и она отправилась по пути к дому нибелунгов. Там ее нашел Миме, кузнец, брат Альбериха. Там она умерла, родив своего сына, которому дала имя Зигфрид; Миме стал его приемным отцом и воспитал его. Зигфрид вырос в сильного, надменного, резкого юношу, он дитя леса, радуется общению с его обитателями и презирает карлика, вырастившего его.

Потрясающий дуэт дирижёра Даниэля Беренбойма и постановщика Гая Кассия радует нас новой постановкой. «Кольцо нибелунгов», вернулся в Ла Скала на своём оригинальном языке.

Акт1

Скалистая пещера в лесу

Плод любви Зигмунда и Зиглинды, Загфрид был отдан на воспитание карлику Миме,брату Альбериха, умирающей матерью.Миме вырастил юношу сильным и смелым в надежде,что тот принесет ему кольцо нибелунгов, которое охраняет Фафнер, превратившийся в дракона. Зигфрид требует рассказать,кто его родители. Миме называет имя матери а об отце говорит лишь то,что имеет осколки его меча, Нотунга. Зигфрид требует выковать меч и уходит в лес. Появляется Путник(переодетый Вотан). Он говорит Миме,что меч сможет выковать лишь тот,кто не ведает страха. Бесстрашный Загфрид выполняет это. Теперь он может одолеть ужасного Фафнера.


Акт2

В лесу

Рядом с пещерой Фафнера сидит Альберих. Появляется Путник. Он рассказывет Альбериху историю Загфрида и советует наладить отношения с Миме, чтобы вместе убить Зигфрида и завладеть сокровищами и кольцом. Зигфрид пытается заговорить с птицами, тем самым будит Фафнера. В бою Зигфрид убивает дракона,но тот успевает предупредить его о коварных планах Миме. Зигфрид слизывает с руки драконью кровь и начинает понимать язык птиц. Голос птички рассказывает ему о кольце и намереньях Миме. Зигфид убивает Миме. Птичка рассказывает Зигфриду о Валькирье Брунгильде, разбудить которую сможет лишь не знающий страха.


Акт3

У подножья скалистой горы

После пробуждении Эрды, богини земли, и рассказе о приближающейся гибели богов, Вотан отправляется навстречу Зигфриду. Понимая,что боги погибнут,если Зигфрид разбудит Брунгильду, Вотан преграждает ему путь. Но Зигфрид вызывает бога на бой и выигрывает. Пройдя сквозь пламя, юноша целует Брунгильду.Валькирья просыпается смертной. Она признается,что любила Зигфрида ещё до того,как он родился. Предрекая гибель богов и прославляя смертную жизнь, Брунгильда бросается в объятья любимого.

Страна Италия
Продолжительность 5 часов 0 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 6 января 2014
Производство Teatro alla Scala
Другие названия
Siegfried
Режиссер
Гай Кассиерс
В ролях
Лэнс Райан
Юха Ууситало
Йоханнес Мартин Крэнцле
Дин Питэрсон
Анна Ларссон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.2
Оцените 15 голосов
8.2 IMDb
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