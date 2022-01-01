ONP опера: Князь Игорь, 2019

«Князь Игорь», великий русский эпос и единственная опера Бородина, лучше всего известная по «Половецким пляскам», поднимает вопрос об ответственности вождя перед своим народом. Уйдя на войну и передав власть своему деспотичному шурину, Игорь вместе с сыном попадает в плен. Действия князя, от отказа договариваться с врагом до возвращения на родину, побуждают нас задуматься о собственных нравственных ценностях. Убирая из оперы основные фольклорные элементы, Барри Коски ставит спектакль об универсальных этических ценностях. Ведущий – Ален Дюо. Прямая трансляция: Русский и французский языки, английские субтитры. Показы в записи: Русский и французский языки, русские субтитры.