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Парсифаль
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Parsifal

Парсифаль, 2013

2013
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О фильме

Последняя опера Рихарда Вагнера «Парсифаль» впервые была представлена публике в Байройте в 1882 году. В течение долгих лет, по настоянию Вагнера, а после смерти композитора его вдовы Козимы, представления вне рамок Байройтского фестиваля были запрещены. В 1913 году авторские права истекли, и уже к августу 1914 году «Парсифаль» был представлен более чем в 50 оперных театрах по всей Европе.

Для создания своей музыкальной драмы Вагнер обратился к рыцарскому роману Вольфрама фон Эшенбаха «Парцифаль». Однако, существенно переработав источник, Вагнер создал самоценное либретто и назвал свое произведение «Торжественной сценической мистерией». Более того, он представлял себе свою последнюю оперу как ритуальное, церковно-религиозное действие. Именно по этой причине она настаивал на том, чтобы зрители сидели, молча, не срываясь на аплодисменты. Однако, запрет был смягчен самим Вагнером, благосклонно позволившем аплодировать после второго акта. Это запрет был доведен до логического конца в Метрополитен-опера, где аплодисменты запрещены до самого конца этого священнодействия.

Новая постановка «Парсифаля» — величественного, глубокого и содержательного размышления Вагнера на темы вины, смерти и грядущего искупления, — из тех событий, которые всегда привлекают внимание. Спектакль, созданный режиссером Стивеном Лангриджем, художником Элисон Читти и дирижером Антонио Паппано – командой, которая в 2008 году с огромным успехом поставила на сцене Ковент-Гарден очаровательно брутальную оперу Харрисона Бёртуистла «Минотавр», — просто великолепна. То же самое можно сказать о совершенно исключительном составе исполнителей, первых среди первых, некоторые из которых, что называется, настоящие «вагнеровские певцы»: драматический тенор Саймон О’Нил, который недавно добавил в свой репертуар к всеобщему восторгу партию Зигмунда, будет петь Парсифаля; изумительный бас Рене Папе, который, кажется, перепел весь титульный баритонально-басовый вагнеровский репертуар, выйдет на сцену в партии Гурнеманца; Джеральд Финли дебютирует в роли Амфортаса после незабываемого Ганса Закса («Нюрнбергские мейстерзингеры») на фестивале в Глайндборне; Уиллард Уайт станет колдуном Клингзором; а многогранная, универсальная певица-актриса Ангела Деноке выбрана на роль Кундри, и этот интригующий выбор полнит воображение радостными ожиданиями ...

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Продолжительность 4 часа 30 минут
Год выпуска 2013
Возраст 0+
Прокатчик НеваФильм Emotion
Режиссер
Стивен Лангридж
В ролях
Саймон О’Нил
Джеральд Финли
Ангела Деноке
Уиллард Уйат
Рене Папе
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Парсифаль 1 постер
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