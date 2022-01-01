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TheatreHD: Борис Годунов
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TheatreHD: Борис Годунов, 2021

2021 / США
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О фильме

«Борис Годунов» из Нью-Йорка – в динамичной авторской версии Модеста Мусоргского и с харизматичным Рене Папе в главной партии.

Концентрированная авторская, принадлежащая Модесту Мусоргскому версия «Бориса Годунова» датирована 1869 годом. В последние десятилетия она приобретает все большую популярность. После долгого перерыва Метрополитен опера преобразовала свою костюмную постановку 2010 года именно в эту редакцию, которую можно дать без антракта, что позволяет жесткая, цепляющая, современно звучащая оркестровка Мусоргского. В главной партии мы слышим благородный голос Рене Папе и видим его сдержанную, осмысленную игру.

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Продолжительность 2 часа 35 минут
Год выпуска 2021
Возраст 16+
Режиссер
Стивен Уодсворт
В ролях
Рене Папе
Дэвид Батт Филип
Максим Пастер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Борис Годунов 1 постер
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