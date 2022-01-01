TheatreHD: Борис Годунов, 2021

«Борис Годунов» из Нью-Йорка – в динамичной авторской версии Модеста Мусоргского и с харизматичным Рене Папе в главной партии.

Концентрированная авторская, принадлежащая Модесту Мусоргскому версия «Бориса Годунова» датирована 1869 годом. В последние десятилетия она приобретает все большую популярность. После долгого перерыва Метрополитен опера преобразовала свою костюмную постановку 2010 года именно в эту редакцию, которую можно дать без антракта, что позволяет жесткая, цепляющая, современно звучащая оркестровка Мусоргского. В главной партии мы слышим благородный голос Рене Папе и видим его сдержанную, осмысленную игру.