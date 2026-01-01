Оповещения от Киноафиши
 «Питер Граймс»– это опера в 3-х действиях, с прологом для большого симфонического оркестра и хора, написанная  Б. Бриттеном на либретто  Монтегью Слетера, основанное на поэме  «Городок» / The Borough , Джорджа Крэбба  / George Crabbe.

Шесть интерлюдий прекрасно вводят слушателя в сюжет, рисуя  в их воображении не только картины окружающей природы, но и состояние души главных героев.  Эта опера о жизни простого рыбака Питера Граймса, преследуемого трагической судьбой.

Бриттен не спроста взялся за эту сложную тему, так как всегда сочувствовал и интересовался судьбой  угнетенных и обездоленных.  Вообще же, тема  протеста против войн и насилия, и самое главное, ценность хрупкой, незащищенной человеческой жизни очень ярко выражена во всем творчестве композитора.

Заказ на написание этого произведения Бриттен получил, будучи в Америке. Опера была заказана для Фондом Кусевицкого в 1942-м году. Опера  была  представлена публике в 1945-м году в Лондоне. Её постановка для всего музыкального мира имела огромное значение, так как ознаменовала собой возрождение английского национального музыкального театра со времен Генри Пёрселла (его «Дидоны и Энея»). В «Питере Граймсе»  композитору удалось поднять английскую оперу на новую, невиданную ранее высоту.  После премьеры  «Питер Граймс» имел оглушительный успех и широкое признание, его ставили в ведущих театрах Европы, Северной и Южной Америки.

Одной из ключевых особенностей этой оперы является её мелодическая традиционность: Бриттен своим звучанием опирается на интонационные традиции  Малера, Шостаковича, Берга, а  так же Верди и Дебюсси. Вместе с тем, своим авторским подходом он отсылает нас своим звучанием к ни с чем не сравнимым фольклорным мотивам Британских островов. Благодаря этому соединению опера имеет современное экспрессивное ёмкое звучание.

Страна Великобритания
Продолжительность 3 часа 50 минут
Год выпуска 2014
Производство Serpent Films Productions
Другие названия
Britten's Peter Grimes, Benjamin Britten's Peter Grimes - English National Opera
Режиссер
Дэвид Олден
В ролях
Стюарт Скелтон
Эльза ван ден Хивер
Лаин Патерсон
Ребека де Понт Дэйвис
Риан Лоиз
Рейтинг фильма

8.6
Оцените 13 голосов
8.6 IMDb
