«Питер Граймс»– это опера в 3-х действиях, с прологом для большого симфонического оркестра и хора, написанная Б. Бриттеном на либретто Монтегью Слетера, основанное на поэме «Городок» / The Borough , Джорджа Крэбба / George Crabbe.

Шесть интерлюдий прекрасно вводят слушателя в сюжет, рисуя в их воображении не только картины окружающей природы, но и состояние души главных героев. Эта опера о жизни простого рыбака Питера Граймса, преследуемого трагической судьбой.

Бриттен не спроста взялся за эту сложную тему, так как всегда сочувствовал и интересовался судьбой угнетенных и обездоленных. Вообще же, тема протеста против войн и насилия, и самое главное, ценность хрупкой, незащищенной человеческой жизни очень ярко выражена во всем творчестве композитора.

Заказ на написание этого произведения Бриттен получил, будучи в Америке. Опера была заказана для Фондом Кусевицкого в 1942-м году. Опера была представлена публике в 1945-м году в Лондоне. Её постановка для всего музыкального мира имела огромное значение, так как ознаменовала собой возрождение английского национального музыкального театра со времен Генри Пёрселла (его «Дидоны и Энея»). В «Питере Граймсе» композитору удалось поднять английскую оперу на новую, невиданную ранее высоту. После премьеры «Питер Граймс» имел оглушительный успех и широкое признание, его ставили в ведущих театрах Европы, Северной и Южной Америки.

Одной из ключевых особенностей этой оперы является её мелодическая традиционность: Бриттен своим звучанием опирается на интонационные традиции Малера, Шостаковича, Берга, а так же Верди и Дебюсси. Вместе с тем, своим авторским подходом он отсылает нас своим звучанием к ни с чем не сравнимым фольклорным мотивам Британских островов. Благодаря этому соединению опера имеет современное экспрессивное ёмкое звучание.