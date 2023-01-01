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Parsifal

Парсифаль, 2012

2012 / США
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Йонас Кауфман представляет свой дебют в партии Парсифаля на сцене Мет в постановке известного кино- и театрального режиссера Франсуа Жирара, для которого это первый опыт сотрудничества с Мет. «Парсифаль» — это не просто опера, это миссия. В конце жизни Вагнер хотел примирить между собой все грани своей духовности. В истории музыки «Парсифаль» — произведение священное», — говорит Жирар. Состав также включает Катарину Далайман в роли Кундри, таинственной женщины, искушающей Парсифаля; Петер Маттей дебютирует в партии Амфортаса, короля рыцарей Грааля; Рене Папе исполнит одну из своих лучших ролей, мудрого старого рыцаря Гурнеманца; Евгений Никитин споет чародея Клингзора.

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Продолжительность 5 часов 20 минут
Год выпуска 2012
Возраст 18+
Режиссер
Даниеле Гатти
В ролях
Катарина Далайман
Петер Маттеи
Евгений Никитин
Рене Папе
Все актеры и съемочная группа
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