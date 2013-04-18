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Любовь левых взглядов
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Passione sinistra

Любовь левых взглядов, 2013

2013 / Италия
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме
Джованна Нардони, которую все называют Ниной, — сторонница партии левых политиков. Она убеждена, что в мире должно быть социальное, половое и расовое равенство. Активно выступая в защиту своих принципов, Нина думает, что понимает, что правильно, а что нет, до тех пор пока не встречает Джулио. Джулио Фалени — человек богатый и циничный. Он, как и его отец, всегда принадлежал к партии правых политиков, утверждающих, что социальное неравенство — это вполне естественное явление, и что людям давно пора смириться с тем фактом, что класс богатых и успешных всегда будет властвовать и доминировать над остальными классами. Эти двое настолько по-разному смотрят на мир, что сразу же становятся непримиримыми противниками. Но для любви не существует ни политических партий, ни классовых различий, ни социального неравенства. Именно любовь заставляет людей меняться, и вскоре главные герои убедятся в этом на собственном опыте.
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 31 марта 2021
Премьера в мире 18 апреля 2013
Возраст 18+
Бюджет €2 500 000
Режиссер
Марко Понти
В ролях
Валентина Лодовини
Валентина Лодовини
Алессандро Прециози
Алессандро Прециози
Эва Риккобоно
Джеппи Куччиари
Юрий Феррини
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Любовь левых взглядов 1 постер
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