Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Доминик Шервуд
Доминик Шервуд
Dominic Sherwood
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Доминик Шервуд
Dominic Sherwood
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
6 февраля 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Доминик Шервуд
Развернуть
Фильмография Доминик Шервуд
Выкуп – миллиард
боевик, триллер
2016, США
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Боевик «Стиратель» с Арнольдом Шварценеггером получит многосерийный перезапуск
Шоу снималось тайно.
Написать
14 сентября 2021 12:50
Все новости
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь