Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Кингсглейв: Последняя фантазия XV Цитаты из мультфильма Кингсглейв: Последняя фантазия XV

Цитаты из мультфильма Кингсглейв: Последняя фантазия XV

Lunafreya Nox Fleuret Истинная сила — это не то, что находят те, кто её ищет. Это то, что приходит к тем, кто её заслуживает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Генерал Глаука Итак, сила Люци возвращается. Неважно. Твоё время вышло.
Никс Ульрик Ради тебя я его найду.
Генерал Глаука На что ты надеешься? Один человек против империи. Против демонов. Как ты спасёшь Инсомнию без стены, что тебя защитит?
Никс Ульрик Ты всё понял неправильно. Я не сражаюсь за Инсомнию.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Regis Lucis Caelum Скажи, какое наказание полагается за кражу в вашей империи?
Iedolas Aldercapt Одно из самых суровых. Хотя есть одно исключение.
Regis Lucis Caelum Какое?
Iedolas Aldercapt Странный старый закон, который я всё ещё позволяю в пограничных землях. Вор, который ускользнул от плена, больше не несёт ответственности за своё преступление.
Regis Lucis Caelum Предупреждение жертве. Никогда не показывай слабость, иначе лишишь себя правосудия.
Iedolas Aldercapt О, нет, добрый король. Это предупреждение самому правосудию — никогда не ослаблять хватку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pelna Khara Не разбрасывайся магией, герой. Тебя дома ждут.
Nyx Ulric Я того стою.
Pelna Khara Хвастун.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Petra Fortis Не знаю, говорил ли тебе кто, но у нас тут не любят неповиновение. Сделай одолжение — оглянись вокруг. Вот как выглядит сто лет мира. Это прочный мир, построенный стеной и только стеной. Видишь ли, нам не нужны ваши иммигранты, которые прыгают туда-сюда и играют в героев войны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pelna Khara Итак, Никс, вратарь. Как тебе новая служба?
Nyx Ulric О, это здорово. Вам бы тут понравилось. Стражи ворот настоящие душки.
Pelna Khara Ха-ха-ха. Да, конечно. Все знают, что они ненавидят нас, чужаков, больше всего. Им скучно, и им больше нечем заняться.
Nyx Ulric Скука — не так уж плохо. Значит, есть мир. Я готов воевать сотни раз, лишь бы у галаданов была скука.
Pelna Khara Воюй сколько хочешь. Только не умирай пока. Я тебе ещё должен. Много.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Libertus Ostium Так вот о чём ты говорил, Луче?
Luche Lazarus Ты слышал капитана. Это было не наше решение.
Libertus Ostium Не наше решение? Там наши дома! Наши люди! И ты просто собираешься это принять и бросить их?
Luche Lazarus Если мы не согласимся, империя развяжет ад на Инсомнии.
Libertus Ostium Мы ответим им тем же!
Nyx Ulric Спокойно, спокойно. Он не враг.
Tredd Furia Ты не понимаешь? Мы для них никто. Крысы, прорывшиеся с той стороны стены. Конечно, мы им были полезны, когда они поняли, что мы умеем пользоваться их магией. Они выбрали нас из всех этих крыс и позволили нам пожирать силы его королевского величества. Но как только эта война закончится, всем нам обратно в канализацию. Это касается и тебя, герой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nyx Ulric Заколка? Не думал, что ты в этом деле.
Crowe Altius Это не для меня. Подарок для Принцессы. Но тсс, никому не говори. Это только между нами.
Nyx Ulric Смотри, чтоб не подставиться.
Libertus Ostium Знаю, ты устал это слушать, но ты как маленькая...
Crowe Altius Младшая сестра для тебя. Да, я уже устал это слышать.
Libertus Ostium Только вернись целым, понял?
Crowe Altius Говорит тот, кто уже в двух частях.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Titus Drautos Заходи.
Nyx Ulric Я сейчас на пост иду, сэр.
Titus Drautos Новые приказы. Пошли. Нам принцессу надо забрать.
Nyx Ulric Клёвая тачка, сэр.
Titus Drautos Она принадлежит принцу. Мы вывезли его за город.
Nyx Ulric Разве он не должен готовиться к свадьбе, сэр?
Titus Drautos Хватит с этим "сэр". У короля свои планы. Принц Ноктис и принцесса Лунафрейя встретятся далеко от Инсомнии.
Nyx Ulric Так чего же она здесь тогда?
Titus Drautos Всё усложняет. Мы отправили Кроу найти принцессу и вывести её из Тенебре. Пока не понимаем, что пошло не так. Я знаю, что ты думаешь об этой войне, но что скажешь про этот мир? Тебе нравится отдавать свой дом?
Nyx Ulric Это решение короля. Я ему благодарен за то, что приютил меня. Мне повезло. А есть те, кому в Галахде не повезло. И им я нужен.
Titus Drautos Так ты возвращаешься? Что ты без магии короля сделаешь? Да, всегда пытаешься кого-то спасти. Понимаю. Поверь, это войны не выигрывает.
Nyx Ulric Дело не только в желании. Не только я. Либертус — вот кто тебе должен беспокоиться. Если дела ухудшатся, он вернётся.
Titus Drautos Хуже ещё будет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ravus Nox Fleuret Я не припомню, чтобы разрешал тебе покидать свои покои, Лунофрейя.
Lunafreya Nox Fleuret Равус.
Ravus Nox Fleuret Ты больше не покидаешь эту комнату до самой поездки в Люцис. Это ради твоего же блага.
Lunafreya Nox Fleuret Ради моего блага? Что здесь на самом деле происходит? Что империи до того, чтобы я вышла замуж за Ноктиса?
Ravus Nox Fleuret Они предложили мир, и твой брак — это оливковая ветвь.
Lunafreya Nox Fleuret Ты хочешь, чтобы я в это поверила?
Ravus Nox Fleuret То, во что ты веришь, меня не касается. Меня волнует, что ты тайком собираешься сбежать и рассказать убийце нашей матери о каком-то заговоре из твоих снов.
Lunafreya Nox Fleuret Ты ошибаешься, ненавидя короля Региса. Нифльхейм убил мать, не он. Они её убили и сделали из тебя свою шавку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Regis Lucis Caelum Пожалуйста, отправься к моему сыну.
Lunafreya Nox Fleuret Нет. Куда бы я ни пошла, империя пойдёт за мной. Это только поставит принца в ещё большую опасность. Моя обязанность — защищать принца и помочь исполнить его судьбу. За эти двенадцать лет ничего не изменилось.
Regis Lucis Caelum А как же твоя судьба?
Lunafreya Nox Fleuret Моя обязанность — моя судьба, ваше величество.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Титус Драутос Надеюсь, встреча была радостной?
Никс Улрик Она всё это время была заложницей Нифльхейма?
Титус Драутос Она — символ мира. Мне больше ничего не говорили.
Никс Улрик Похоже, это не так. Похоже, она здесь ради чего-то гораздо большего.
Титус Драутос Твоя задача — охранять её. Не смотреть, не слушать, не думать. Понял?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lunafreya Nox Fleuret Здравствуйте. Боюсь, мы вчера так и не познакомились должным образом.
Nyx Ulric Боюсь, придётся подождать, ваше высочество. Я на посту.
Lunafreya Nox Fleuret Тогда, наверное, нет места безопаснее, где бы я могла быть. Можно узнать ваше имя?
Nyx Ulric Э-э, Никс. Никс Улрик.
Lunafreya Nox Fleuret Есть кое-что, что я хотела у тебя спросить, Никс Улрик. Король Регис сказал, что послал одного из твоих найти меня. Я хотела бы лично поблагодарить его. Где найти этого храброго солдата? Ох. Ох, я не... Простите, пожалуйста.
Nyx Ulric Не стоит. Вот. Она несла это. Это было для вас.
Lunafreya Nox Fleuret Для меня?
Nyx Ulric Держи. Она бы хотела, чтобы оно было у тебя.
Lunafreya Nox Fleuret Я всегда буду носить это с собой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Titus Drautos Мне донесли приказ короля о развертывании. Я займусь делами в городе. У тебя есть задание, и оно не из лёгких. Цель двойная. Обеспечь безопасность заложницы и задержи наступление врага. Будь осторожен. Один глейв уже погиб ради этой принцессы. Нифльхейм не отдаст её просто так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Regis Lucis Caelum Прошу прощения за опоздание. Небольшие непредвиденные проблемы.
Iedolas Aldercapt Надеюсь, ничего слишком серьёзного.
Regis Lucis Caelum Простой грабёж, ничего больше.
Iedolas Aldercapt Дерзкий вор, чтобы украсть у короля. Похоже, что магические стены и ворота замка не хранят всё в безопасности.
Regis Lucis Caelum Возможно. Но неважно. То, что украли, скоро вернётся.
Iedolas Aldercapt Впечатляет. Вы — образец королевского спокойствия. Но должен спросить, откуда такая уверенность?
Regis Lucis Caelum Потому что это не простая безделушка. У неё есть своя воля. Достаточно сильная, чтобы вырваться из рук любого вора.
Iedolas Aldercapt Хм. Звучит как очень ценный приз.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lunafreya Nox Fleuret Ты должен отвезти меня к королю Регису.
Nyx Ulric Ты с ума сошёл? Инсомния — это настоящая зона боевых действий.
Lunafreya Nox Fleuret У меня есть долг. Я не могу его игнорировать.
Nyx Ulric Да, я уже это слышал.
Lunafreya Nox Fleuret Тогда ты знаешь, что нам нужно поторопиться.
Nyx Ulric Поторопиться для чего? Чтоб тебя убили?
Lunafreya Nox Fleuret Я смерти не боюсь.
Nyx Ulric Хватит играть в эту храбрую принцессу! Только молись, чтобы эта штука выдержала поездку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lunafreya Nox Fleuret Ты летишь слишком быстро. Нам надо приземлиться.
Nyx Ulric Да ну, дай мне минуту на это.
Lunafreya Nox Fleuret Времени нет. Я пойду одна.
Nyx Ulric Что? У тебя крылья под платьем? Ты же не можешь использовать магию.
Lunafreya Nox Fleuret Не все чудеса сотворены магией. Я не боюсь смерти. Я боюсь бездействия и утраты всего.
Nyx Ulric Да брось. За это чудо можно поблагодарить магию, ваше высочество.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Regis Lucis Caelum Возьми это. Пора передать в чужие руки.
Lunafreya Nox Fleuret Нет, пожалуйста. Стой. Пожалуйста. Не оставляй нас.
Regis Lucis Caelum Я знаю, твоя мать желала того же, что и я. Чтобы ты и Ноктис жили счастливо. Все эти годы в плену — потому что я подвёл тебя. Больше не повторится. Закрытые двери больше не определят твою судьбу.
Lunafreya Nox Fleuret Король Регис...
Regis Lucis Caelum Теперь наша надежда с тобой, Никс Ульрик. С Богом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
General Glauca Смотрите на короля Лусиса, что хранил покой за своими драгоценными стенами. Где теперь твой покой, король? Вот твой мир — быстрый удар стали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nyx Ulric Возможно, не все чудеса творятся с помощью магии.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ravus Nox Fleuret Кольцо Люциев. Я потерял мать, страну и своё право по рождению. Ниффльхейм — это была моя последняя надежда. Но всё это было ради этого. Теперь кольцо принадлежит мне. Слушайте меня, Люцианские короли древности, ибо я — Равус Нокс Флёрэ и никто не достоин вашей силы больше, чем я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nyx Ulric Отлично. Что, чёрт побери, ты наделал, чтобы их так разозлить?
Lunafreya Nox Fleuret Идут они не на меня. Их интересует кольцо.
Nyx Ulric Что в этом кольце такого особенного? Не говори, что от него зависит будущее.
Lunafreya Nox Fleuret Тот, кто носит кольцо, общается с Люциями и обретает великую силу.
Nyx Ulric Какую силу?
Lunafreya Nox Fleuret Запретную. Запечатанную в кольце давным-давно.
Nyx Ulric Старая стена. Я думал, это просто сказка на ночь.
Lunafreya Nox Fleuret Уверяю тебя, это не так. Но Люции даруют свою силу только тем, кого считают достойными.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nyx Ulric У меня когда-то была младшая сестра. Её убили, когда пришла империя. Я не смог её спасти. Тогда я был так же беспомощен, как и сейчас. Я не мог показать ей то будущее, которого она хотела.
Lunafreya Nox Fleuret Истинная сила — это не то, что находят те, кто её ищет. Это то, что приходит к тем, кто её заслуживает. Твоя сестра тоже хотела, чтобы ты увидел будущее. Любой так хотел бы для своей семьи.
Nyx Ulric Ты не стесняешься в выражениях, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Titus Drautos Вы должны встретиться и собраться заново. Понял?
Nyx Ulric Это будет не так просто, капитан. Мои крылья подрезаны, если вы не в курсе.
Titus Drautos Улрик. Ты в порядке?
Nyx Ulric Я не мертв, если вы об этом, сэр.
Titus Drautos Направляйся в сектор D, как только сможешь. Я подготовлю эвакуационную группу.
Nyx Ulric Не мог бы встретить меня у ворот? Мне бы очень хотелось свалить из этого города.
Titus Drautos Имперцы контролируют все выходы. Пробиться невозможно. Встречу тебя в секторе D. До тех пор никаких радиосвязей. И обязательно доберись туда.
Nyx Ulric Договорились, сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luche Lazarus В тебе есть бойцовский дух, Никс, признаю.
Nyx Ulric Беги! Сейчас! Аа!
Luche Lazarus Не могу поверить, что ты ещё двигаешься с этой пулей в теле. Всё, что Кроу смогла — это кричать, когда одна разорвала её изнутри.
Nyx Ulric Зачем ты это сделал?
Luche Lazarus Потому что Кингсглейв — ничто. Старики, которых послали умирать в войне Инсомнии, в то время как наш дом связан цепями.
Nyx Ulric Нифльхейм забрал твой дом. Забрал все наши дома! Ничего этого не изменить.
Luche Lazarus Ты никогда не отличался умом. Ты мог иметь новое будущее с империей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luche Lazarus Декуда бежать, принцесса? Кольцо. Отдай мне его. Столько смертей из-за такой простой вещи. Но зачем? Для чего?
Lunafreya Nox Fleuret Сила. Неописуемая сила, неподвластная таким, как ты.
Luche Lazarus Сила...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
General Glauca Это конец. Деймоны выпущены на свободу. Люцис пал. Сдайте кольцо.
Nyx Ulric Собираешься высказать этим королям всё, что думаешь, принцесса? У тебя тут судьба, которую нужно исполнить, помнишь? К тому же, никто не говорил? Я здесь герой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ardyn Izunia Вот и могущество старой стены. Великолепно. Поистине великолепно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nyx Ulric Как ты можешь служить империи? После всего, что они сделали!
General Glauca Я не виню их за то, что взяли то, что им дали. Я виню того, кто дал. Того, кто прятался за стеной и бросил нас, чтобы спасти свой трон и сына. Отдай мне кольцо — и наши дома снова будут свободны. Империя обещала это.
Nyx Ulric Я не вижу будущего по ту сторону этого обещания.
General Glauca Не будь дураком. Спаси своих друзей. Успокой дух своей погибшей сестры. Ради чего ты воюешь, если не ради этого?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nyx Ulric Король Регис поступил так ради будущего. Благодаря ему у наших домов еще есть надежда.
Titus Drautos Надежда...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nyx Ulric Хуже можно и не умереть. Правь мудро, юный король.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Titus Drautos Что теперь с силой ваших королей? Они дали вам бремя, которое вы не в силах нести. Я уже говорил тебе. Просто хотеть — войн не выигрывают. Ради чести моего дома я сражался и убивал под королём, которого презирал. И всё равно он предал меня. Он предал нас всех.
Nyx Ulric Мы сражались за одно и то же. Все мы. Но ты слишком долго смотришь в прошлое. Ты слеп к будущему.
Titus Drautos Предсказуемо. В отличие от тебя, я учусь на истории.
Nyx Ulric Но ты раб прошлого.
Titus Drautos Прошлое мужчины — это его гордость.
Nyx Ulric Нет. Моя гордость — формировать будущее. Похоже, я ему сильно должен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Libertus Ostium Нам пора двигаться. Здесь тоже небезопасно. Эй. Не переживай за Никса. Он сам о себе позаботится. Пошли.
Lunafreya Nox Fleuret Нет. Здесь мы должны расстаться. Трудно скрываться рядом с таким великим героем. И мне тоже нужно сдержать обещание Никсу. Надеюсь, вы скоро увидитесь.
Libertus Ostium Да. Я тоже.
Lunafreya Nox Fleuret Спасибо, Либертус.
Libertus Ostium Эй, королева! Ты и король всегда желанные гости в Галахде! Мы с Никсом будем ждать вас!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Libertus Ostium Вот так жизнь, да? Она выросла сиротой. Изгнали из деревни. Я до сих пор помню, как впервые её увидел. Худая, вся в грязи. Ни одного друга в мире. Но эти глаза... Чёрт. В этих глазах было что-то. Она заслуживала лучшего. И я бы отдал всё, чтобы это дать...
Nyx Ulric Либертус, стой. Кроу умер глайвом. Ты всё ещё можешь почтить её, сражаясь как глайв.
Libertus Ostium Ты иногда глупее меня, знаешь? Ты не понимаешь? Люцис убил Кроу. Возвращайся в замок! Скажи королю, что мира не добиться, бросая слабых на съедение волкам. Увидимся, герой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Clarus Amicitia Давно мы не сражались плечом к плечу, старый друг.
Regis Lucis Caelum Да, но на этот раз это не твоя битва. Если хочешь уйти — уходи сейчас.
Clarus Amicitia И оставить короля? Нет, не выйдет. К тому же наша магия связана с тобой. Если ты падёшь — падёт Люцис.
Regis Lucis Caelum Тогда вступим в бой ещё раз, старый друг.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Petra Fortis Ты устраиваешь бардак в моём городе, глейв. Я же говорила не лезть в герои. Корабль оставь мне. Похоже, у тебя есть королевский пассажир, за которым нужно присмотреть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nyx Ulric Покажитесь, короли Люциса.
Kings of Lucis Ты взывешь к хранителям будущего этого мира, смертный. И если ты жаждешь нашей силы, сначала предстать перед нашим судом.
Nyx Ulric Как долго вы будете бездействовать, пока Инсомния горит? Старые или новые, кто бы вы ни были. Призывайте свою стражу!
Kings of Lucis Ты не командуешь нами. И у тебя даже нет королевской крови. Не наша задача охранять твой город. Человек — глупое создание, цепляющееся за прошлое и боящееся будущего. Расточая силы на былые дни.
Nyx Ulric А чьим будущим вы хранители?
Kings of Lucis Как узко ты смотришь. И проклят быть навсегда ниже этого.
Regis Lucis Caelum Подождите. Я видел, на что готов этот храбрый человек. Он тоже стремится защитить будущее.
Kings of Lucis Хорошо, молодой король. Мы оценим достоинство твоего воина. Но наша милость не даётся просто так. Цена — жизнь. Его или её.
Nyx Ulric Нет. К чёрту вашу силу. Я не ради этого пришёл. Я просто пришёл сказать — вы не короли, хе.
Kings of Lucis Твоя ценность взвешена и признана ничтожной. Теперь гори.
Nyx Ulric Ты потеряешь своё драгоценное кольцо. Но ещё не поздно его спасти.
Kings of Lucis Ты хочешь торговаться за свою жизнь?
Nyx Ulric Нет, нет. Моя жизнь — ничто. Отдать будущее тем, кто хочет его видеть... — вот что важно.
Kings of Lucis Хмм. Ты не боишься, даже если это будущее обречено. Если это не ложь, возможно, ты достоин. Мы даруем тебе наш свет. Но знай — он погаснет с восходом солнца. И цена за него — твоя жизнь.
Nyx Ulric Вы жестко торгуетесь. Где подписывать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Regis Lucis Caelum Быстро, сюда. Это ведёт к тайному проходу. Следуй за ним. Как только уйдёшь, направляйся в Альтиссию. Там тебя ждёт Ноктис.
Lunafreya Nox Fleuret Ваше Величество.
Nyx Ulric Ты знал, что это случится...
Regis Lucis Caelum Да. Но это был единственный способ отвлечь их гнев от Ноктиса.
Nyx Ulric Таков путь нашего короля? Жертвовать лусианскими сыновьями, чтобы спасти своего?
Lunafreya Nox Fleuret Чтобы спасти мир.
Regis Lucis Caelum Проведи Луну в Альтиссию целой и невредимой. Это не приказ короля своему глаиву. Это мольба одного человека другому. Пожалуйста, Никс Олрик, береги её. Ради будущего всех нас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Titus Drautos За очаг и дом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Titus Drautos Ты ослушался прямого приказа отступить.
Nyx Ulric Ради дома и семьи, верно, сэр? Пока у меня есть силы в теле, я выполню этот приказ.
Titus Drautos Не обманывай себя, Нокс Ульрик. Любая твоя сила — это дар короля. Без него ты никто.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Кэмерон заявил, что его новый фильм «Призраки Хиросимы» будет на уровне «Списка Шиндлера»  
Старенький, да удаленький: Сталлоне в 79 лет снова правит Талсой и делает это с уважением — объявлена дата выхода 3 сезона
«Плохой вариант для совместной жизни»: психолог рассказал, что будет дальше с Гошей и Катей из «Москвы слезам не верит»
Насколько правдив фильм «Гладиатор»: киношный драматизм веселит историков — не все было так плохо
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
Билли Бобу Торнтону — 70! Выбираем лучшие малоизвестные роли звезды «Фарго» и «Лэндмена» — в топ-5 есть даже аниме
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
«Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше