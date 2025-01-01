Nyx Ulric Покажитесь, короли Люциса.

Kings of Lucis Ты взывешь к хранителям будущего этого мира, смертный. И если ты жаждешь нашей силы, сначала предстать перед нашим судом.

Nyx Ulric Как долго вы будете бездействовать, пока Инсомния горит? Старые или новые, кто бы вы ни были. Призывайте свою стражу!

Kings of Lucis Ты не командуешь нами. И у тебя даже нет королевской крови. Не наша задача охранять твой город. Человек — глупое создание, цепляющееся за прошлое и боящееся будущего. Расточая силы на былые дни.

Nyx Ulric А чьим будущим вы хранители?

Kings of Lucis Как узко ты смотришь. И проклят быть навсегда ниже этого.

Regis Lucis Caelum Подождите. Я видел, на что готов этот храбрый человек. Он тоже стремится защитить будущее.

Kings of Lucis Хорошо, молодой король. Мы оценим достоинство твоего воина. Но наша милость не даётся просто так. Цена — жизнь. Его или её.

Nyx Ulric Нет. К чёрту вашу силу. Я не ради этого пришёл. Я просто пришёл сказать — вы не короли, хе.

Kings of Lucis Твоя ценность взвешена и признана ничтожной. Теперь гори.

Nyx Ulric Ты потеряешь своё драгоценное кольцо. Но ещё не поздно его спасти.

Kings of Lucis Ты хочешь торговаться за свою жизнь?

Nyx Ulric Нет, нет. Моя жизнь — ничто. Отдать будущее тем, кто хочет его видеть... — вот что важно.

Kings of Lucis Хмм. Ты не боишься, даже если это будущее обречено. Если это не ложь, возможно, ты достоин. Мы даруем тебе наш свет. Но знай — он погаснет с восходом солнца. И цена за него — твоя жизнь.