Kings of Lucis
Ты взывешь к хранителям будущего этого мира, смертный. И если ты жаждешь нашей силы, сначала предстать перед нашим судом.
Nyx Ulric
Как долго вы будете бездействовать, пока Инсомния горит? Старые или новые, кто бы вы ни были. Призывайте свою стражу!
Kings of Lucis
Ты не командуешь нами. И у тебя даже нет королевской крови. Не наша задача охранять твой город. Человек — глупое создание, цепляющееся за прошлое и боящееся будущего. Расточая силы на былые дни.
Kings of Lucis
Как узко ты смотришь. И проклят быть навсегда ниже этого.
Regis Lucis Caelum
Подождите. Я видел, на что готов этот храбрый человек. Он тоже стремится защитить будущее.
Kings of Lucis
Хорошо, молодой король. Мы оценим достоинство твоего воина. Но наша милость не даётся просто так. Цена — жизнь. Его или её.
Nyx Ulric
Нет. К чёрту вашу силу. Я не ради этого пришёл. Я просто пришёл сказать — вы не короли, хе.
Kings of Lucis
Твоя ценность взвешена и признана ничтожной. Теперь гори.
Nyx Ulric
Ты потеряешь своё драгоценное кольцо. Но ещё не поздно его спасти.
Kings of Lucis
Ты хочешь торговаться за свою жизнь?
Nyx Ulric
Нет, нет. Моя жизнь — ничто. Отдать будущее тем, кто хочет его видеть... — вот что важно.
Kings of Lucis
Хмм. Ты не боишься, даже если это будущее обречено. Если это не ложь, возможно, ты достоин. Мы даруем тебе наш свет. Но знай — он погаснет с восходом солнца. И цена за него — твоя жизнь.
Nyx Ulric
Вы жестко торгуетесь. Где подписывать?