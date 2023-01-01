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Кингсглейв: Последняя фантазия XV
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Kingsglaive: Final Fantasy XV
Кингсглейв: Последняя фантазия XV
2016 / Япония
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6.8
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Переводчик
Рецензия
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