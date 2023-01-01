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Разрыв
Séparation, La
Разрыв, 1994
1994 / Франция
6.9
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Жанр:
драма
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О фильме
У Пьера и Анны есть сын, которому 15 месяцев. Раньше они любили. Сейчас же не все и не всегда им нравится друг в друге. Внезапно у Анны появляется другой...
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6.9
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
1994
Премьера в мире
9 ноября 1994
Режиссер
Кристиан Венсан
В ролях
Изабель Юппер
Жером Дешам
Карин Вьяр
Даниель Отой
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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