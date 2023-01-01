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Разрыв
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Séparation, La

Разрыв, 1994

1994 / Франция
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме
У Пьера и Анны есть сын, которому 15 месяцев. Раньше они любили. Сейчас же не все и не всегда им нравится друг в друге. Внезапно у Анны появляется другой...
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1994
Премьера в мире 9 ноября 1994
Режиссер
Кристиан Венсан
Кристиан Венсан
В ролях
Изабель Юппер
Изабель Юппер
Жером Дешам
Карин Вьяр
Карин Вьяр
Даниель Отой
Даниель Отой
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Разрыв 1 постер
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