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Спасибо за шоколад
Спасибо за шоколад, 2000: актеры и роли
Merci pour le chocolat
Спасибо за шоколад
2000 / Франция / Швейцария
6.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Спасибо за шоколад, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Клод Шаброль
Claude Chabrol
В ролях
Изабель Юппер
Isabelle Huppert
Жак Дютрон
Jacques Dutronc
Анна Муглалис
Anna Mouglalis
Родольф Поли
Rodolphe Pauly
Бриджитт Катийон
Brigitte Catillon
Мишель Робен
Michel Robin
Матье Симоне
Mathieu Simonet
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