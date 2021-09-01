ProductionCompagnia Cinematografica Champion, Les Films Concordia, Mosfilm
Also known as
I girasoli, Sunflower, Los girasoles de Rusia, Suncokreti, Sonnenblumen, Auringonkukkia, Det siste farvel, Els gira-sols, Floarea-soarelui, Güneş Çiçeği, Güneş çiçekleri, Himawari, Les fleurs du soleil, Los girasoles, Mzesumzirebi, Napraforgó, O Último Adeus, Os Girassóis da Rússia, Slnečnica, Slnečnice, Słoneczniki, Slunečnice, Solrosor, Solsikker, Solsikkerne, Sončnice, Suncokret, To iliotropion, Το ηλιοτρόπιον, Подсолнухи, Слънчогледи, Сунцокрети/Suncokreti, ひまわり, 向日葵, 第二個月亮, The Sunflower, მზესუმზირა, 真爱不流泪, 해바라기
Film rating
7.4
Rate15 votes
7.3IMDb
Updated 1 September 2021
Quotes
GiovannaWhy are you ashamed to admit you're Italian?
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.