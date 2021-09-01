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Poster of Sunflower
7.4
Kinoafisha Films Sunflower
7.4

Sunflower

, 1970
I Girasoli
Italy, USSR, France / Romantic, Drama, War / 18+
Poster of Sunflower
7.4

Synopsis

An Italian woman conducts a desperate search for her husband, a soldier considered missing in action in Russia - like fifty thousand others during WWII.

Cast

Sophia Loren
Sophia Loren
Giovanna
Marcello Mastroianni
Marcello Mastroianni
Antonio
Lyudmila Saveleva
Lyudmila Saveleva
Mascia
Galina Andreyeva
Valentina
Anna Carena
Madre Antonio
Germano Longo
Ettore
Nadya Serednichenko
Contadina russa
Glauco Onorato
Il reduce
Silvano Tranquilli
L'operaio italiano
Marisa Traversi
Donna stazione
Director Vittorio De Sica
Writer Tonino Guerra, Cesare Zavattini, Giorgi Mdivani
Composer Henry Mancini
Cast and Crew

Film details

Country Italy / USSR / France
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 1970
World premiere 14 March 1970
Release date
25 May 1970 Russia 12+
14 October 1970 France
24 September 1970 Germany
12 February 1971 Ireland 12
14 March 1970 Italy
30 September 1970 Japan
14 November 1982 South Korea
16 October 1970 Spain
24 September 1970 USA
25 May 1970 USSR
MPAA G
Production Compagnia Cinematografica Champion, Les Films Concordia, Mosfilm
Also known as
I girasoli, Sunflower, Los girasoles de Rusia, Suncokreti, Sonnenblumen, Auringonkukkia, Det siste farvel, Els gira-sols, Floarea-soarelui, Güneş Çiçeği, Güneş çiçekleri, Himawari, Les fleurs du soleil, Los girasoles, Mzesumzirebi, Napraforgó, O Último Adeus, Os Girassóis da Rússia, Slnečnica, Slnečnice, Słoneczniki, Slunečnice, Solrosor, Solsikker, Solsikkerne, Sončnice, Suncokret, To iliotropion, Το ηλιοτρόπιον, Подсолнухи, Слънчогледи, Сунцокрети/Suncokreti, ひまわり, 向日葵, 第二個月亮, The Sunflower, მზესუმზირა, 真爱不流泪, 해바라기

Film rating

7.4
Rate 15 votes
7.3 IMDb
Updated 1 September 2021
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