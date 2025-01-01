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Киноафиша Фильмы Подсолнухи Цитаты из фильма Подсолнухи

Цитаты из фильма Подсолнухи

Giovanna Почему тебе стыдно признаться, что ты итальянка?
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Софи Лорен
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Как приручить дракона
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Одно целое
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Лило и Стич
Лило и Стич
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Мой папа - медведь
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Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
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Материалистка
Материалистка
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Рыжая Соня
Рыжая Соня
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На деревню дедушке
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Не одна дома 2
Не одна дома 2
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Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
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2025, США, боевик, приключения, фэнтези
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