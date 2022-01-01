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Подсолнухи
Подсолнухи, 1970: актеры и роли
I Girasoli
Подсолнухи
1970 / Италия / СССР / Франция
7.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Подсолнухи, 1970: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Витторио Де Сика
Vittorio De Sica
В ролях
Софи Лорен
Sophia Loren
Марчелло Мастроянни
Marcello Mastroianni
Людмила Савельева
Галина Андреева
Galina Andreyeva
Анна Карена
Anna Carena
Джермано Лонго
Germano Longo
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