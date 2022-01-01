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Подсолнухи Подсолнухи
Киноафиша Фильмы Подсолнухи Подсолнухи, 1970: актеры и роли
I Girasoli Подсолнухи 1970 / Италия / СССР / Франция
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Подсолнухи, 1970: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Витторио Де Сика Витторио Де Сика Vittorio De Sica
В ролях
Софи Лорен Софи Лорен Sophia Loren Марчелло Мастроянни Марчелло Мастроянни Marcello Mastroianni Людмила Савельева Людмила Савельева Галина Андреева Galina Andreyeva Анна Карена Anna Carena Джермано Лонго Germano Longo
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