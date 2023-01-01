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Дочь танца Дочь танца
Киноафиша Фильмы Дочь танца Награды и номинации фильма Дочь танца
Córki dancingu Дочь танца 2015 / Польша
6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Награды и номинации фильма Дочь танца

Вся информация о фильме
Сандэнс 2016 Сандэнс 2016
Специальный приз жюри - драма (программа «Мировое кино»)
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
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Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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