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Дочь танца Дочь танца
Киноафиша Фильмы Дочь танца Дочь танца, 2015: актеры и роли
Córki dancingu Дочь танца 2015 / Польша
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Дочь танца, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Агнешка Смочиньска Agnieszka Smoczynska
В ролях
Марта Мазурек Marta Mazurek Михалина Ольшанска Михалина Ольшанска Michalina Olszanska Кинга Прейс Анджей Конопка Andrzej Konopka Якуб Гершал Jakub Gierszał Зигмунт Малянович Zygmunt Malanowicz Магдалена Целецка Magdalena Cielecka
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