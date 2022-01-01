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Дочь танца
Дочь танца, 2015: актеры и роли
Córki dancingu
Дочь танца
2015 / Польша
6.3
Оцените
13
голосов
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Дочь танца, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Агнешка Смочиньска
Agnieszka Smoczynska
В ролях
Марта Мазурек
Marta Mazurek
Михалина Ольшанска
Michalina Olszanska
Кинга Прейс
Анджей Конопка
Andrzej Konopka
Якуб Гершал
Jakub Gierszał
Зигмунт Малянович
Zygmunt Malanowicz
Магдалена Целецка
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