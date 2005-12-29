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Король и шут Король и шут
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Wang-ui Namja

Король и шут, 2005

2005 / Корея
7.9 Оцените
10 голосов
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Причины посмотреть О фильме

Самый кассовый фильм за всю историю Южной Кореи
Приз жюри на Deauville Asian Film Festival (2007)

Парочка скоморохов Чан Сан и Кон Гиль так талантливо высмеивали императора Ён Сана и его любимую наложницу, что слухи об этом дошли до дворца. Один чиновник смеха ради приглашает скоморохов разыграть их представление перед самим императором. Вопреки ожиданиям Чан Сана и Кон Гиля во дворце не убивают на месте, а поручают им организовать придворный театр. Скоморохи теперь смешат самого императора, чиновники используют их представления чтобы высмеять или даже изжить соседа, а жестокий Ён Сан влюбляется в красавца Кон Гиля.

7.9 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 29 декабря 2005
Режиссер
Ли Чон Ик
В ролях
Кам У Сон
Чон Чин Ён
Канн Сон Ён
Ли Джун-ги
Ли Джун-ги
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Король и шут 2 постера
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