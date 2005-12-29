Король и шут, 2005

Парочка скоморохов Чан Сан и Кон Гиль так талантливо высмеивали императора Ён Сана и его любимую наложницу, что слухи об этом дошли до дворца. Один чиновник смеха ради приглашает скоморохов разыграть их представление перед самим императором. Вопреки ожиданиям Чан Сана и Кон Гиля во дворце не убивают на месте, а поручают им организовать придворный театр. Скоморохи теперь смешат самого императора, чиновники используют их представления чтобы высмеять или даже изжить соседа, а жестокий Ён Сан влюбляется в красавца Кон Гиля.