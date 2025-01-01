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Крейсер «Варяг»

Kreyser 'Varyag' 18+
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О фильме

Фильм рассказывает о подвиге экипажа легендарного крейсера «Варяг». Зимой 1904 года, в разгар Русско-японской войны, крейсер «Варяг» и лодка «Кореец» сталкиваются с судами противника у берегов бухты Чемульпо. Японцы выдвигают ультиматум – либо русские корабли покидают порт, либо сдаются. Силы неравны и надежда на помощь союзников мала, однако моряки под командованием капитана Всеволода Руднева показывают образец мужества и стойкости.

  • Режиссером фильма стал заслуженный деятель искусств РСФСР Виктор Эйсымонт. Среди других его работ – картины «Четвертый перископ» (1939), «Александр Попов» (1949), «Судьба барабанщика» (1955), «Приключения Толи Клюквина» (1964). 
  • За фильм «Крейсер «Варяг» Виктор Эйсымонт был удостоен Сталинской премии II степени. В общей сложности за свою карьеру режиссер трижды был поощрен этой наградой. 
  • Борис Ливанов (Всеволод Руднев) и Георгий Георгиу (французский офицер) в 1953 году вместе снимались в историческом фильме Михаила Ромма «Адмирал Ушаков». 
  • Ростислав Плятт (командир английского крейсера) и Борис Ливанов вместе снимались еще в двух картинах – «Свет над Россией» (1947) Сергея Юткевича и «Сталинградской битве» (1949) Владимира Петрова.

27 января 1904 года русский крейсер «Варяг» вместе с канонерской лодкой «Кореец» был атакован японской эскадрой и получил требование сдаться на милость противника.

Командир «Варяга» В. Ф. Руднев принял бой. Два японских корабля были затоплены, еще два — подбиты, но силы были слишком неравными…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1946
Премьера в мире 13 декабря 1946
Дата выхода
26 февраля 1947 Россия 0+
26 февраля 1947 СССР
Производство Soyuzdetfilm
Другие названия
Kreyser 'Varyag', Крейсер «Варяг», Crucișătorul Variag, Cruiser 'Varyag', Hősök hajója, Krążownik Wareg, Kreuzer 'Warjag', Kreuzer Wariak, Kreuzer Warjag, Krstarica Varjag, Le croiseur Variague, Risteilijä Varjag
Режиссер
Виктор Эйсымонт
В ролях
Борис Ливанов
Борис Ливанов
Александр Зражевский
Николай Чаплыгин
Вячеслав Новиков
Всеволод Ларионов
Всеволод Ларионов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7 IMDb
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