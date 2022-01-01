Минин и Пожарский, 1939

Историко-биографический фильм по повести Виктора Шкловского "Русские в начале XVII века". Фильм рассказывает о создании народного ополчения во время вторжения поляков на территорию Руси в 1611 году.

Начало XVII века. Уже шестой год русская земля под игом интервенции. Осенью 1610 года польские паны в обманом захватили Кремль и пытались прорваться на север Руси. Повсюду вспыхивали восстания, но хорошо вооруженные интервенты разбивали разрозненные крестьянские отряды. Освободительное движение возглавили нижегородский купец Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский.