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Минин и Пожарский
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Минин и Пожарский, 1939

1939 / СССР
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Историко-биографический фильм по повести Виктора Шкловского "Русские в начале XVII века". Фильм рассказывает о создании народного ополчения во время вторжения поляков на территорию Руси в 1611 году.

Начало XVII века. Уже шестой год русская земля под игом интервенции. Осенью 1610 года польские паны в обманом захватили Кремль и пытались прорваться на север Руси. Повсюду вспыхивали восстания, но хорошо вооруженные интервенты разбивали разрозненные крестьянские отряды. Освободительное движение возглавили нижегородский купец Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский.

6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1939
Премьера в России 3 ноября 1939
Премьера в мире 3 ноября 1939
Режиссер
Всеволод Пудовкин
В ролях
Александр Ханов
Борис Ливанов
Борис Ливанов
Борис Чирков
Борис Чирков
Анатолий Горюнов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Минин и Пожарский 1 постер
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