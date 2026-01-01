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Фильмография
Николай Чаплыгин
Nikolai Chaplygin
Киноафиша
Персоны
Николай Чаплыгин
Николай Чаплыгин
Nikolai Chaplygin
Дата рождения
9 декабря 1904
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
31 октября 1953
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.4
Крейсер «Варяг»
(1946)
7.0
Адмирал Нахимов
(1946)
6.7
Руслан и Людмила
(1938)
Фильмография Николай Чаплыгин
7
Адмирал Нахимов
Admiral Nakhimov
исторический, биография, драма, военный
1946, СССР
Онлайн
7.4
Крейсер «Варяг»
Kreyser 'Varyag'
исторический
1946, СССР
6.7
Руслан и Людмила
Ruslan i Lyudmila
семейный, фэнтези
1938, СССР
Онлайн
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