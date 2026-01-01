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Николай Чаплыгин Nikolai Chaplygin
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Николай Чаплыгин

Nikolai Chaplygin

Дата рождения
9 декабря 1904
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
31 октября 1953
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Крейсер «Варяг» 7.4
Крейсер «Варяг» (1946)
Адмирал Нахимов 7.0
Адмирал Нахимов (1946)
Руслан и Людмила 6.7
Руслан и Людмила (1938)

Фильмография Николай Чаплыгин

Адмирал Нахимов 7
Адмирал Нахимов Admiral Nakhimov
исторический, биография, драма, военный 1946, СССР
Онлайн
Крейсер «Варяг» 7.4
Крейсер «Варяг» Kreyser 'Varyag'
исторический 1946, СССР
Руслан и Людмила 6.7
Руслан и Людмила Ruslan i Lyudmila
семейный, фэнтези 1938, СССР
Онлайн
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