Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Александр Зражевский
Aleksandr Zrazhevsky
Киноафиша
Персоны
Александр Зражевский
Александр Зражевский
Aleksandr Zrazhevsky
Дата рождения
6 сентября 1886
Возраст
64 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
14 декабря 1950
Место рождения
Николаев, Украина
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Крейсер «Варяг»
(1946)
6.4
Во имя жизни
(1947)
6.4
Возвращение Максима
(1937)
Фильмография Александр Зражевский
Жанр
Все
Военный
Драма
Исторический
Год
Все
1947
1946
1945
1940
1939
1937
Все
6
Фильмы
6
Актер
6
6.4
Во имя жизни
Vo imya zhizni
драма
1947, СССР
7.4
Крейсер «Варяг»
Kreyser 'Varyag'
исторический
1946, СССР
6.1
Великий перелом
Velikiy perelom
драма, военный
1945, СССР
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «КИОН»
ИНН 7707434100
6.1
Любимая девушка
Lyubimaya devushka
драма
1940, СССР
6.1
Ночь в сентябре
Noch v sentyabre
драма
1939, СССР
6.4
Возвращение Максима
Vozvrashchenie Maksima
драма
1937, СССР
У «Первого отдела» появился серьёзный конкурент: 1 марта выходит 2 сезон «Черного солнца» — вот там будет настоящая жаришка
«Резервация» без ожидания: весь сезон целиком уже можно смотреть онлайн — 8 серий антиутопии ждут
Слухи подтвердились или нет? В Сети пишут, что HBO официально утвердил нового Волан-де-Морта — даже верить в это не хочется
«Не сомневаюсь в провале»: 2-й сезон «Трассы» заранее разочаровал фанатов — создатели резко меняют правила игры
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе
«Ландыши» обогнали по популярности «Очень странные дела»: теперь «круче» них официально лишь один сериал
Активируем режим Шерлока: вспомните 5 фильмов СССР по неочевидным мелочам (тест для продвинутых)
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667