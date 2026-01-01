Оповещения от Киноафиши
Александр Зражевский Aleksandr Zrazhevsky
Киноафиша Персоны Александр Зражевский

Александр Зражевский

Aleksandr Zrazhevsky

Дата рождения
6 сентября 1886
Возраст
64 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
14 декабря 1950
Место рождения
Николаев, Украина
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Крейсер «Варяг» 7.4
Крейсер «Варяг» (1946)
Во имя жизни 6.4
Во имя жизни (1947)
Возвращение Максима 6.4
Возвращение Максима (1937)

Фильмография Александр Зражевский

Жанр
Год
Во имя жизни 6.4
Во имя жизни Vo imya zhizni
драма 1947, СССР
Крейсер «Варяг» 7.4
Крейсер «Варяг» Kreyser 'Varyag'
исторический 1946, СССР
Великий перелом 6.1
Великий перелом Velikiy perelom
драма, военный 1945, СССР
Любимая девушка 6.1
Любимая девушка Lyubimaya devushka
драма 1940, СССР
Ночь в сентябре 6.1
Ночь в сентябре Noch v sentyabre
драма 1939, СССР
Возвращение Максима 6.4
Возвращение Максима Vozvrashchenie Maksima
драма 1937, СССР
