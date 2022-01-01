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Хрупкость
Хрупкость, 2005: актеры и роли
Fragiles
Хрупкость
2005 / Испания / Великобритания
6.1
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Хрупкость, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жауме Балагуэро
Jaume Balagueró
В ролях
Калиста Флокхарт
Calista Flockhart
Ричард Роксбург
Richard Roxburgh
Елена Анайя
Elena Anaya
Джемма Джонс
Gemma Jones
Ясмин Мерфи
Yasmin Murphy
Майкл Пеннингтон
Michael Pennington
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